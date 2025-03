Changement d'heure : personne ne sait comment elle se règle, l'heure "légale" en France est pourtant essentielle

Le changement d'heure d'été 2025 approche en France, avec son lot de questions et de commentaires. Pourtant, l'heure dite "légale" est méconnue...

Avec la succession de changements d'heure chaque année et la fin de l'emblématique horloge parlante il y a moins de deux ans, à l'été 2022, on l'a presque oubliée. L'heure légale en France métropolitaine est définie par une super horloge située à l'Observatoire de Paris. Plusieurs horloges atomiques ultra précises en réalité, capable d'établir l'heure exacte au milliardième de seconde près. Si tout le monde se demandera ce week-end l'heure qu'il est avec le changement d'heure 2025, qui intervient dans la nuit de samedi à dimanche, peu sauront que c'est ce dispositif qui change le premier pour passer à l'heure d'été.

Oubliée dans le quotidien, l'heure légale est pourtant indispensable dans les ministères, les mairies, écoles, piscines, mais aussi l'industrie, les transports, les télécoms, ou les transactions boursières. Elle permet à l'ensemble des acteurs de se coordonner et, d'une certaine façon, évite le désordre voire les catastrophes. A l'Observatoire de Paris, ces horloges de plus en plus précises transmettent l'heure partout en France via une antenne géante de 350 m. Un émetteur grandes ondes, situé à Allouis, dans le Cher, et contrôlé par les Observatoires de Paris et de Besançon, qui diffuse le "signal horaire ALS 162", dans tout l'Hexagone, bâtiments et tunnels compris.

Lire aussi

Comment connaitre l'heure légale en France ?

Ce sont ensuite près de 200 000 récepteurs, des horloges dédiées installées dans les lieux publics à travers le territoire, qui se règlent automatiquement à l'heure légale, via signal radio. Des communes ont choisi d'y brancher leurs clochers, beffrois, horloges d'hôtel de ville... pour ne plus avoir à effectuer d'intervention humaine lors du changement d'heure et afficher toujours une heure garantie à 100%.

C'est normalement sur cette heure que vos horloges et vos montres doivent être calquées. Depuis la fin de l'Horloge parlante, l'heure légale est aussi disponible sur Internet. Développé au printemps 2022 en prévision de l'arrêt du bon vieux service par téléphone, ce service en ligne permet à tout un chacun de connaître l'heure émise depuis l'Observatoire de Paris, à la seconde près.

Le principe est simple : en se connectant au site depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, l'internaute peut immédiatement visualiser l'heure légale en vigueur en métropole. Le site indique également si l'on se trouve actuellement en heure d'hiver ou en heure d'été, un paramètre qui influe sur le décalage avec le Temps Universel Coordonné (UTC).

Pour fournir une heure d'une précision optimale, le site "Heure Légale Française" met en œuvre un processus de synchronisation astucieux. Le serveur de l'Observatoire de Paris récupère l'information de l'heure depuis l'appareil de l'internaute qui se connecte. Il compare alors ce relevé avec sa propre référence de temps, tout en prenant en compte le délai de transmission aller-retour de la requête sur le réseau. Une correction est alors effectuée pour gommer la désynchronisation entre les deux systèmes.

Après la date du changement d'heure, tout régler à l'heure d'été... ou pas

De façon transparente pour l'utilisateur, des échanges réguliers entre son terminal et les serveurs de l'Observatoire sont réalisés au fil de la navigation sur le site. À chaque fois, l'écart temporel est mesuré et compensé, pour afficher en permanence une heure légale actualisée, fiable au millième de seconde près. A la date du changement d'heure, l'outil sera donc des plus utiles pour régler tous vos appareils.

Ce mécanisme de synchronisation s'inspire du protocole bien connu des réseaux informatiques : le NTP (Network Time Protocol). D'ailleurs, l'Observatoire de Paris met également à disposition des serveurs de temps accessibles publiquement, qui permettent aux administrateurs réseaux d'aligner de façon très précise les horloges internes de leurs matériels sur l'heure légale française. Et à votre smartphone, votre montre ou à tout autre objet connecté, de vous épargner ce réglage après le changement d'heure.