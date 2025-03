Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 31 mars 2025, 11 millions d'euros en jeu

LOTO. Le tirage Loto de ce lundi s'annonce une nouvelle fois riche en émotion. Onze millions d'euros seront remis à qui trouvera les résultats du jour.

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Avec 11 millions d'euros en jeu, le tirage Loto de ce lundi devrait susciter l'engouement. Et ce, d'autant plus que le méga jackpot de l'Euromillions a été remporté vendredi. Après des semaines sans vainqueur, quelqu'un a fini par trouver les résultats Euromillions. Malheureusement, l'élu du jour avait tenté sa chance en Autriche et non pas en France. Il empoche tout de même 250 millions d'euros, soit la cagnotte plafond record jusqu'ici jamais remportée. Mais peut-être que les chiffres sortis vainqueurs pourront en inspirer certains pour composer leur combinaison ces prochains tirages et, qui sait, peut-être à l'heure tour repartir avec le pactole ! Vendredi dernier, il fallait donc avoir joué le 10, le 21, le 30, le 42, le 45 et les numéros étoile 1 et 9. Des chiffres chanceux ou, au contraire pour certains, qui ne risquent plus de ressortir avant un moment dans un tirage... À chacun de suivre son instinct, la chance fera le reste !