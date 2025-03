Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 31 mars 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto a-t-il permis à l'un des participants de devenir millionnaire ? Les résultats sont à disposition.

Avec 11 millions d'euros en jeu ce lundi 31 mars 2025 au tirage du Loto, un joueur aurait pu finir le mois en beauté. Mais la chance ne semble pas avoir été au rendez-vous. Alors que ces dernières semaines, tous les yeux étaient rivés sur le méga jackpot de l'Euromillions, la cagnotte du Loto a pu grossir, tirage après tirage, sans attirer l'attention. Mercredi, ce seront 12 millions qui seront en jeu. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant 2,20 euros. D'ici là, voici le résultat Loto gagnant de ce soir. Un participant est tout de même parvenu à remporter 176 773,80 euros. Voici tous les résultats :

Tirage du 31/03/2025 3 - 4 - 16 - 28 - 38 et le NChance 4

Joker+ 1 886 728

Option 2nd tirage : 7 - 20 - 23 - 36 - 43

10 codes gagnants : B 2197 4272 - E 9177 7161 - K 1906 7108 - M 6985 4702 - M 8275 0689 - O 7066 0394 - P 3999 0594 - R 3770 2965 - T 2990 2618 - W 7623 9078

Avec 11 millions d'euros en jeu, le tirage Loto de ce lundi a dû susciter l'engouement. Et ce, d'autant plus que le méga jackpot de l'Euromillions a été remporté vendredi. Après des semaines sans vainqueur, quelqu'un a fini par trouver les résultats Euromillions. Malheureusement, l'élu du jour avait tenté sa chance en Autriche et non pas en France. Il a empoché 250 millions d'euros, soit la cagnotte plafond record jusqu'ici jamais remportée. Mais peut-être que les chiffres sortis vainqueurs pourront en inspirer certains pour composer leur combinaison lors des prochains tirages et, qui sait, à leur tour repartir avec le pactole ! Vendredi dernier, il fallait donc avoir joué le 10, le 21, le 30, le 42, le 45 et les numéros étoile 1 et 9. Des chiffres chanceux ou, au contraire pour certains, qui ne risquent plus de ressortir avant un moment dans un tirage... À chacun de suivre son instinct, la chance fera le reste !