Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 1er avril 2025, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Ce n'est malheureusement pas un poisson d'avril. L'énorme jackpot remporté vendredi au tirage Euromillions, "seulement" 17 millions d'euros sont en jeu ce soir. Les résultats seront communiqués dans la soirée.

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 17 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. C'était d'ailleurs le cas vendredi dernier. Mais un Autrichien semble avoir eu suffisamment de chance pour empocher le pactole. En attendant de voir à nouveau une telle somme être proposée, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Vendredi dernier donc, 243 millions avaient été mis en jeu. Mais face à l'engouement de cette cagnotte record proposée pour la toute première fois, ce sont finalement 250 millions d'euros qui ont été gagnés par un participant du tirage Euromillions. Alors que neuf pays participent à ce jeu de hasard, aucune personne n'ayant tenté sa chance en France n'est parvenue à trouver le résultat Euromillions et à repartir avec le méga jackpot. En revanche, comme nous l'évoquions précédemment, un joueur ayant tenté sa chance en Autriche a réussi à s'emparer du gros lot. Il avait parié pour l'occasion sur les chiffres 10 - 21 - 30 - 42 - 45 et les numéros étoile 1 et 9. Des chiffres qui pourront sans doute en inspirer certains lors de la composition de leur grille. En France, si à l'exception du vainqueur du My Million, personne n'est donc devenu millionnaire vendredi dernier, cinq grilles avaient tout de même été cochées des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile. Leurs propriétaires ont ainsi tous empoché 338 645,80 euros. De quoi se consoler quelque peu de ne pas avoir raflé la mise.