Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 2 avril 2025, 12 millions d'euros en jeu

LOTO. Avec 12 millions d'euros en jeu ce mercredi soir, le tirage du Loto s'annonce prometteur. Les résultats seront connus vers 21 heures.

Ce mercredi 2 avril 2025, la Française des jeux propose de commencer le mois avec une belle cagnotte ! Bien loin des 250 millions d'euros remportés vendredi dernier à l'Euromillions, le jackpot de ce mercredi soir n'en est pas moins conséquent pour ce jeu de hasard qu'est le Loto. En effet, si à l'Euromillions la cagnotte minimale est de 17 millions d'euros, elle n'est que de deux millions d'euros au Loto. Le gros lot moyen remporté s'élève, lui, à quelque cinq millions d'euros. Vous l'aurez compris, ce n'est donc pas tous les jours qu'un jackpot de 12 millions d'euros est mis en jeu lors d'un tirage Loto. L'enthousiasme et l'euphorie devraient bien être au rendez-vous à 21 heures, heure des résultats gagnants.

Comment trouver le résultat du Loto ? Jouer au Loto est un vrai jeu d'enfant. Il est néanmoins primordial d'être majeur pour pouvoir tenter sa chance. Et d'avoir également en poche 2,20 euros sur lesquels on ne compte pas trop. Car gardons en tête que participer à une loterie, c'est avant tout accepter de perdre cet argent, plus que de devenir millionnaire. En effet, au tirage du Loto, il existe plus de 19 millions de combinaisons possibles. Qu'il y ait un ou 25 000 joueurs, les chances sont les mêmes : une sur plus de 19 millions si on ne parie que sur une combinaison. Mais après tout, si les étoiles sont alignées et que c'est le jour... tout devrait bien se passer !