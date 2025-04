Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 4 avril 2025, 29 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 4 avril. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 29 millions d'euros.

Que feriez-vous avec 29 millions d'euros en poche ? En cas de victoire au tirage de l'Euromillions de ce vendredi 4 avril 2025, une personne devra effectivement se poser la question et bien y réfléchir. Ce n'est pas parce que les finances semblent illimitées qu'il faut faire n'importe quoi avec, et il peut être bon de rester organisé. Une nouvelle voiture ? Des travaux dans la maison ? Ou même carrément une nouvelle maison, plus grande et plus belle ? Tout semble possible ! Alors pourquoi pas une montre beaucoup trop chère, un sac à main qui en rendra plus d'un jaloux et de superbes vacances sur une île déserte, loin de l'agitation du quotidien ?

Mais pour pouvoir s'offrir tout ça, il faut gagner, et avant toute chose, il faut jouer. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des Jeux. Munissez-vous de 2,50 euros pour une grille simple, cochez 5 numéros sur une grille de 50, et 2 étoiles sur une grille de 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Il y a aussi la possibilité pour un joueur en France de devenir millionnaire avec My Million, qui tire au sort un des joueurs. Ce n'est pas 29 millions d'euros, mais il y a tout de même de quoi réaliser un ou deux rêves.

Les résultats