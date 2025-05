Grève SNCF : de premières perturbations ce 5 mai... Le pire à venir pour le pont du 8 mai ?

La semaine de grève commence à la SNCF ce lundi 5 mai avec des perturbations limitées, mais concentrées sur certaines lignes franciliennes et régionales. Le trafic risque d'être fortement perturbé à l'approche du pont et du week-end prolongé du 8 mai. Le détail des prévisions.

Top départ d'une semaine noire dans les transports ferroviaires ? La CGT-Cheminots, syndicat majoritaire du secteur, appelle à la grève ce lundi 5 mai et pour l'ensemble de la semaine jusqu'au pont de 8 mai pour les contrôleurs et conducteurs de la SNCF. Le syndicat Sud-Rail encourage également des mobilisations ces prochains jours : pour les agents de maintenance le 6 mai, les conducteurs le 7 mai et les contrôleurs pour trois jours, du 9 au 11 mai. Le syndicat est soutenu par le Collectif national l'ASCT, un groupe informel de contrôleurs qui a été à l'initiative des grèves très suivies de décembre 2022 et de février 2024.

L'ensemble de la semaine du 8 mai risque donc d'être affectée par les grèves SNCF et plusieurs syndicalistes ont annoncé une "semaine noire" fin avril. Ce sont surtout les jours autour du pont du 8 mai qui devraient être ciblés comme l'indiquait le secrétaire fédéral du syndicat Sud-Rail, Julien Troccaz, sur BFMTV : "Il y a de grandes chances qu’il y ait de fortes perturbations en début de semaine mais surtout à partir de mercredi (7 mai) et pendant le pont". Il rejetait la faute sur la direction de la SNCF qui refuse "d'ouvrir de réelles négociations".

Reste qu'à la veille de la semaine de grève, le patron de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a assuré dans un entretien à l'AFP que le trafic sera "normal" du 5 au 8 mai sur les liaisons TGV et que la plupart des trains circuleront lors du week-end du 8 mai. Il y a tout de même plusieurs perturbations à prévoir, notamment sur les lignes régionales et certains transports franciliens.

Quelles sont les perturbations sur le trafic ce lundi 5 mai ?

Ce lundi 5 mai, les perturbations sur le trafic sont effectivement inexistantes sur les lignes TGV. Peu de problèmes à prévoir sur les lignes régionales normandes : la SNCF annonce un trafic "normal" sur tous les trains avec ou réservations entre Paris Saint-Lazare et la Normandie. En revanche, de légères perturbations sont annoncées sur les lignes Caen-Rouen, Caen-Lisieux et Caen-Rennes et de plus grosses difficultés sont prévues les lignes Paris-Granville et Caen-Le Mans-Tours.

L'importance des perturbations diffère selon les régions. L'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et les Pays de la Loire anticipent des trafics "perturbés" ce lundi 5 mai et les jours suivants. Les perturbations seront seulement légères en région Franche-Comté. Mais la circulation pourrait être plus compliquée en Nouvelle Aquitaine avec beaucoup de perturbations "les lundi 5, mardi 6 et mercredi 7" mai, de même que dans les Hauts-de-France avec une circulation des TER "fortement" perturbée lundi.

Quant aux transports d'Ile-de-France, un "trafic perturbé" est annoncé sur les lignes Transilien N et U et sur le ligne H "sauf entre Pontoise et Creil". Les lignes RER B et C anticipent elles aussi des perturbations à partir de lundi.

Comment anticiper les perturbations de la grève SNCF ?

Durant la semaine de grève, les clients dont le train est affecté par la mobilisation recevront une notification au moins à la veille de leur départ, voire deux jours avant, les grévistes devant se déclarer 48 heures à l'avance. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, aimerait changer cette obligation pour passer à 72 heures à l'avance. Le site SNCF Connect prévient déjà des possibles perturbations sur toute la semaine : "En raison d'un mouvement social, le trafic des trains TGV INOUI et OUIGO pourra être perturbé entre le lundi 5 mai et le dimanche 11 mai. Le plan de transport peut être adapté et confirmé la veille du départ à partir de 17h". Deux jours avant, les voyageurs seront informés si leur train a déjà été annulé, sinon les informations seront disponibles à partir de la veille à 17h. Les échanges et annulations de billets sont possibles avant le départ, même si le billet d'origine ne comprenait pas ces options.

L'ampleur de perturbations dépendra de si les grèves sont suivies. Selon BFMTV, du côté des contrôleurs, le mouvement "serait très suivi", alors que les conducteurs grévistes seraient moins nombreux, sauf en régions et particulièrement en Ile-de-France. D'après Sud-Rail, 55% des conducteurs des lignes RER D et R auraient déposé un préavis de grève. Le mouvement s'annonce aussi bien suivi sur l'axe TGV sud-est, notamment sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, selon RMC.