Grève SNCF : le pont du 8 mai menacé, faut-il s'attendre à un trafic perturbé ?

Sud Rail a appelé à la grève des contrôleurs du 9 au 11 mai et des conducteurs le 7 mai. Ces dates pourraient bien embêter les voyageurs puisqu'elles sont accolées au jour férié du 8 mai.

Comme Noël, les périodes des ponts de mai se retrouvent régulièrement menacées par des grèves dans les transports en commun. Pour cette année, Sud Rail a appelé les contrôleurs à la grève durant trois jours : le 9, le 10 et le 11 mai. Un préavis de grève a été déposé dans ce sens le 4 avril. Les conducteurs ont été appelés à faire de même le 7 mai, veille du jour férié et donc possible date de nombreux départs, avec un préavis allant du mardi 6 mai 19h au jeudi 8 mai 8 heures.

Le syndicat souhaite dénoncer de trop nombreux changements de planning en dernière minute, qui génère selon lui une organisation mal gérée. Le syndicat réclame une réévaluation des salaires, avec au moins un passage d'échelon tous les trois ans contre quatre aujourd'hui, ainsi qu'une augmentation de 100 euros par mois de la prime de travail. Pour les conducteurs, une augmentation de la prime de traction spécifique à cette profession et un maintien en cas d'arrêt maladie font partie des revendications. L'appel à la grève a été soutenu par le Collectif national l'ASCT, un groupe informel de contrôleurs qui a été à l'initiative des grèves très suivies de décembre 2022 et de février 2024., qui a avancé "appuyer les dates de mobilisations" proposées par Sud-Rail.

Le trafic du pont du 8 mai perturbé ?

La circulation des trains pourrait être perturbée, si des négociations avec la direction ne permettent pas de lever le préavis de grève. Les perturbations dépendront surtout de l'ampleur de la mobilisation, tout en prenant en compte que le premier syndicat, la CGT Cheminots, n'a pour le moment pas rejoint l'appel à la grève.

La SNCF se dit, pour sa part, "très confiante" sur sa capacité à éviter que les voyageurs se retrouvent impactés. "On a fait des avancées très concrètes sur les congés, les repos, la commande", a déclaré samedi 5 avril le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, sur France Inter. "Je suis très confiant, ça va permettre à tous les Français de voyager en sérénité dans les prochaines semaines", a-t-il assuré. L'arrivée de la concurrence ajoute au fait que la SNCF ne peut pas "se permettre une grève". En recours, elle pourrait notamment faire appel à des agents internes formés pour remplacer les contrôleurs manquants et se concentrer sur les axes les plus fréquentés en cette période.

Selon Le Parisien, la SNCF s'est engagée sur la question des plannings à donner une visibilité de six mois sur les jours de repos ou encore à prévenir ses contrôleurs quand les modifications de leurs horaires de début de journée dépassent trois quarts d'heure. Elle ne compte cependant pas accéder à la demande sur les échelons.