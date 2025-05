Grève SNCF : quelles perturbations le 7 mai et 8 mai ? Le point sur le trafic

La semaine de grève se poursuit à la SNCF avec des perturbations concentrées sur les lignes régionales et franciliennes. Les syndicats annoncent une mobilisation plus importante pour le pont du 8 mai, mais la SNCF assure que "90% des trains vont rouler ce week-end".

Pendant cette période, les échanges et annulations de billets sont possibles avant le départ, même si le billet d'origine ne comprenait pas ces options. Si votre train est supprimé, vous pourrez effectuer un échange gratuit vers un autre train dans la même journée et jusque dans les sept jours ou demander un remboursement intégral. La SNCF offre également une compensation de 50% à utiliser sur un prochain trajet, par un bon reçu sous 30 jours, valable jusqu'au 29 août.

En Nouvelle Aquitaine, la SNCF indique que "la circulation des trains reste très perturbée" ce mercredi, et ce sur "l’ensemble" de la région. Enfin, pour l'Occitanie, dans le Grand Est, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les Pays de la Loire, il convient de se renseigner sur les horaires précis des trains pour obtenir davantage de renseignements, mais des perturbations sont également envisagées.

La circulation sur le RER D sera aussi très affectée : il faudra "prévoir 1 train sur 3 entre Corbeil-Essonnes et Creil", "1 train sur 2 entre Melun et Goussainville", "1 train sur 5 uniquement aux heures de pointe entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes". Il n’y aura "aucune circulation entre Juvisy et Melun via Ris-Orangis", précise la SNCF. Pour le RER E, il faudra enfin prévoir un train sur trois. Sur les transiliens, la ligne R circule avec seulement 1 train sur 2 et uniquement aux heures de pointe. 1 train sur 2 aussi mais toute la journée sur les lignes H et N. 2 trains sur 3 sur les lignes J, K, P et U.

Ce mercredi 7 mai, les perturbations vont s'intensifier, comme indiqué par le SNCF dans son point de 17 heures publié ce mardi. Plusieurs lignes de RER et de Transilien fonctionneront en mode dégradé. Sur le RER B, "1 train sur 2" circulera au nord de la ligne et "2 trains sur 3" circuleront au sud de la ligne, alors que seul un train sur deux circulera sur le RER C.

Le mouvement n'est donc pas fini et pourrait s'amplifier autour du pont. Le patron de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a toutefois assuré dans un entretien à l'AFP que le trafic sera "normal" du 5 au 8 mai sur les liaisons TGV et que la plupart des trains circuleront lors du week-end du 8 mai. Des perturbations plus importantes pourraient toutefois survenir durant le week-end prolongé. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a précisé que la grève aura des effets limités sur les TGV entre le 8 et le 11 mai sur France Inter : "90% des trains vont rouler ce week-end".

Les perturbations sont restées cantonnées aux lignes régionales et franciliennes en ce début de semaine alors que la CGT-Cheminots, syndicat majoritaire du secteur, avait appelé à la grève à partir du lundi 5 mai et pour l'ensemble de la semaine jusqu'au pont du 8 mai pour les contrôleurs et conducteurs de la SNCF. Le syndicat Sud-Rail avait également encouragé des mobilisations sur cette période : pour les agents de maintenance le 6 mai, les conducteurs le 7 mai et les contrôleurs pour trois jours, du 9 au 11 mai. Le syndicat est soutenu par le Collectif national l'ASCT, un groupe informel de contrôleurs qui a été à l'initiative des grèves très suivies de décembre 2022 et de février 2024.

Dernières mises à jour

10:30 - Plusieurs régions touchées ce mercredi En dehors de l'Ile-de-France, plusieurs régions sont aussi touchées par des perturbations de la circulation des TER. En Normandie, de nombreuses lignes sont touchées notamment au départ de Paris et de Caen. La circulation Paris-Grandville est annoncée comme "très perturbée". En Centre-Val-de-Loire, la circulation des trains est touchée sur l’ensemble du réseau Rémi. En Pays de la Loire, certains trains sont supprimés notamment en Vendée et autour de Nantes. En Nouvelle-Aquitaine, la circulation des trains sera encore très perturbée et de même dans les Hauts-de-France. Quelques perturbations sont aussi annoncées sur les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Occitanie.

10:08 - Le trafic francilien très perturbé ce mercredi Plusieurs lignes franciliennes sont impactées par la grève. Ce mercredi 7 mai, un train sur deux circule pour les lignes C, H, N et R. Pour le RER B, il y aura un train sur deux sur la partie nord de la ligne, et deux sur trois sur la partie sud contre un train sur trois pour la ligne E. Les choses se compliquent sur la ligne D : 1 train sur 3 entre Creil et Corbeil-Essonnes, 1 train sur 2 entre Goussainville et Melun, 1 train sur 5 entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes (uniquement entre 6 h et 9 h puis entre 17 h et 20 h) et aucun train entre Juvisy et Melun via Ris Orangis. Pour les lignes J, K, U et P, il y a deux trains sur trois. Au vu de ces perturbations, la SNCF a encouragé les franciliens à reporter leurs trajets ou à opter pour le télétravail.

06/05/25 - 21:50 - Un trafic normal jusqu’à vendredi inclus La SNCF a confirmé sur son site internet que la journée du 7 mai sur les lignes TGV InOui, Ouigo et Intercités serait normale. Aucune perturbation n'est prévue jusqu'au vendredi 9 mai inclus. Ensuite, "de possibles adaptations sur les circulations du samedi 10 et dimanche 11 mai" sont pressenties.

06/05/25 - 19:32 - Les modalités pour obtenir une compensation financière en cas de réservation sur un TGV Inoui Face à la journée de mobilisation, la SNCF a communiqué sur les modalités de compensation financière pour les usagers impactés par le mouvement de grève qui touchera une large partie du réseau ferroviaire français. Ainsi, un client qui aurait réservé un TGV Inoui pourra annuler son billet et obtenir un remboursement total via le site internet ou bien par l’agence où l’achat a été réalisé. Il sera également possible d’échanger son billet sans frais supplémentaires “pour un autre train au départ et à l'arrivée des mêmes gares que celles que vous aviez prévues pour votre voyage".

06/05/25 - 17:36 - Le point sur les autres régions impactées ce mercredi En Nouvelle Aquitaine, la SNCF indique que "la circulation des trains reste très perturbée" ce mercredi, et ce sur "l’ensemble" de la région Nouvelle Aquitaine. Dans les autres régions de France, des perturbations sont prévues mais aucun détail n'a encore été communiqué. Pour l'Occitanie, dans le Grand Est, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les Pays de la Loire, il faudra se renseigner sur les horaires des trains au cas par cas pour en savoir davantage. À l'inverse, aucune perturbation n'est prévue en Bretagne et en Bourgogne-Franche-Comté.

06/05/25 - 17:32 - Un impact variable en Normandie, ce mercredi Ce mercredi 7 mai, le mouvement social va également concerner la Normandie "avec un niveau d’impact qui variera d’une ligne à l’autre", indiquent sur X les trains Nomad. Les lignes de Paris vers Rouen, Le Havre, Caen, Cherbourg, Évreux, Trouville ou encore entre Caen et Rouen sont concernées. Le trafic sera également "très perturbé" sur la ligne Paris-Granville, précise-t-on.

06/05/25 - 17:20 - Mercredi 7 mai, d'importantes perturbations en Ile-de-France Le trafic sera particulièrement perturbé sur plusieurs lignes franciliennes ce mercredi 7 mai, annonce la SNCF : Sur le RER A, le trafic sera "normal" ;

Sur le RER B, "1 train sur 2" circulera au nord de la ligne. "2 trains sur 3" circuleront au sud de la ligne ;

Sur le RER C, les lignes H et N, seul un train sur deux circulera ;

Sur le RER D, il y aura uniquement 1 train sur 3 entre Creil et Corbeil-Essonnes, 1 train sur 2 entre Goussainville et Melun, 1 train sur 5 entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes, et aucun train entre Juvisy et Melun via Ris-Orangis. Les premiers et derniers trains sont supprimés sur certaines branches, le dernier départ entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes se faisant par exemple avant 20 heures ;

Sur le RER E, il faudra prévoir 1 train sur 3 ;

Il faudra "prévoir 2 trains sur 3" pour les trains J, K, P et U et 1 train sur 2 sur la ligne H avec des derniers départs avancés ;

Sur la ligne R, il faut prévoir "1 train sur 2 uniquement aux heures de pointe entre Paris et Montereau via Moret et entre Paris et Montargis". Il n’y aura "aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy" ;

Le trafic sera normal sur les lignes L, V et les tramways 12 et 13. Il n’y aura que 1 train sur 2 sur la ligne N.

06/05/25 - 16:10 - TGV, TER, Transiliens.. Des perturbations ce mercredi 7 mai ? Dernier jour avant le pont du 8 mai, ce mercredi pourrait être semblable au début de la semaine en terme de grève et de perturbations du trafic ferroviaire. Du côté des TGV, les suppressions sont peu nombreuses et les voyageurs concernés ont normalement déjà été prévenus, les prévisions étant connues avec deux jours d'avance. En revanche, pour les lignes régionales telles que les TER ainsi que les RER et Transiliens en Ile-de-France, les prévisions sont connues la veille à 17 heures. Il faut donc attendre encore quelques minutes pour connaître l'ampleur des perturbations sur les lignes régionales. La Normandie, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie risque d'être concernées à l'instar des deux derniers jours. Un risque existe aussi pour les Huats-de-France particulièrement touché le lundi 5 mai et les autres régions françaises.

06/05/25 - 15:01 - Face à la grève, la SNCF propose plusieurs compensations Du 5 au 11 mai, soit durant toute la semaine de grève, la SNCF a mis en place des mesures exceptionnelles pour les voyageurs dont les trajets sont perturbés par les mobilisations. D'abord, l'échange et le remboursement sont possibles sur tous les billets de train et sans frais. En plus, la SNCF propose un geste commercial pour des clients éligibles TGV INOUI, INTERCITÉS, TGV EUROPE et OUIGO. En cas de suppression de TGV INOUI, les clients recevront par mail un code avantage donnant droit à une réduction de 50% à valoir sur l'achat d'un prochain voyage sur TGV INOUI ou INTERCITÉS. Le code sera envoyé dans un délai de 30 jours après l'annulation du train et utilisable pendant 60 jours à compter de la réception du mail.

En cas de suppression de train OUIGO, les clients recevront un bon d'achat digitalisé d'une valeur égale à 50% du prix du billet du train supprimé. L'obtention des avantage est automatique pour les voyageurs ayant effectué leur réservation sur SNCF Connect, ceux ayant communiqué leurs coordonnées e-mail lors de la réservation et ceux ayant un compte client SNCF. Pour les autres des démarches doivent être effectuées, elles sont précisées sur le site de la SNCF.

06/05/25 - 13:54 - Trois régions essentiellement touchées ce mardi Trois régions voient le trafic des TER perturbé pas la grève depuis le début de la semaine : La Normandie avec des perturbations sur les lignes entre la gare Montparnasse et Granville et les lignes régionales au départ de Caen.

La Nouvelle Aquitaine enregistre parmi les plus grosses perturbations en début de semaine avec notamment deux trains en circulation sur cinq dans le Limousin.

L'Occitanie voit aussi quelques perturbations sur le trafic avec 8 TER sur 10 en circulation lundi et mardi.

06/05/25 - 11:58 - Le directeur de TGV-Intercité confirmé le maintien de "9 trains sur 10" ce week-end Après le PDG de la SNCF, c'est le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, qui a tenu à rassurer les voyageurs et a affirmé la maintien de la quasi-totalité des trains durant le week-end prolongé du 8 mai. "On veut faire circuler le maximum de TGV. On prévoit de faire circuler 9 TGV sur 10 ce week-end", a -t-il déclaré lors d'un point presse devant la gae Montparnasse à Paris. Et le directeur a ajouté que des compensations seront prévues pour les voyageurs ayant vu leur train supprimé : "Tous les clients dont le train est supprimé recevront un bon de 50% valable jusqu'au 29 août prochain".

06/05/25 - 08:55 - Malgré la grève, "90% des trains vont rouler ce week-end" selon le PDG de la SNCF "Je voudrais avoir une pensée pour les voyageurs, je suis désolé qu’on les embête avec les grèves", a déclaré Jean-Pierre Farandou, le président du groupe SNCF, au micro de France Inter. Après ses excuses, le patron de la société ferroviaire a voulu rassurer les voyageurs concernant l'état du trafic durant le week-end prolongé du 8 mai et a affirmé que "90% des trains vont rouler ce week-end" malgré la grève. Le PDG s'est dit "confiant" concernant la circulation des TGV et a déclaré que "tous les départs vont bien se passer parce qu'il n'y a quasiment pas de grève mercredi et jeudi" et que le service sera quasiment assuré en totalité selon lui. "La question, c'est le retour" avec les appels à la mobilisation du 9 au 11 mai, mais Jean-Pierre Farandou estime qu'il y a "aura un train pour ramener tout le monde dimanche". "On fait tout pour offrir des trains à nos clients", pour faire rouler un maximum de train et ne laisser personne sur le quai a-t-il ajouté.

06/05/25 - 08:15 - 14 000 trains en circulation ce mardi 6 mai selon le gouvernement Au moins 14 000 trains vont circuler normalement sur les 15 000 normalement prévus a indiqué le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur Franceinfo. Une façon pour le ministre d'insister sur le faible impact de la grève sur le trafic ferroviaire en début de semaine et de contraster avec la "semaine noire" promise par les syndicats. Reste que le début de cette semaine de grève est calme, les mobilisations pourraient se renforcer à partir du jeudi 8 mai, jour férié et début d'un week-end prolongé.

06/05/25 - 08:04 - Des perturbations encore limitées au TER et aux transports franciliens La semaine de grève se poursuit, mais ses effets sont encore limités ce mardi 6 mai sur le trafic de la SNCF. Comme hier, les lignes TGV fonctionnent normalement tandis que les lignes TER sont perturbées dans certaines régions notamment la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté. Les lignes des Hauts-de-France sont concernées, mais moins affectées que lundi. Et c'est en Nouvelle Aquitaine que les perturbations sont les plus importantes. L'Ile-de-France n'est pas épargnée par la grève, mais ce sont essentiellement les lignes de RER et de Transilien qui sont touchées. Sur le RER B un seul train sur deux fonctionne au nord de la ligne contre deux trains sur trois au sud. Sur le RER C, un train sur deux circule sur l'ensemble du réseau et sur le RER D la proportion est de quatre trains sur cinq. Du côté des Transiliens, seulement un train sur deux circulera sur les lignes N et V, quatre trains sur cinq sur la ligne H et deux trains sur trois sur la ligne U.