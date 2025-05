Grève SNCF : quelles perturbations pour le pont du 8 mai ? Des prémisses ce mardi

La semaine de grève a débuté à la SNCF, mais elle doit s'intensifier autour du pont du 8 mai. Les perturbations encore circonscrites à quelques lignes régionales et franciliennes risquent de s'étendre aux TGV.

L'ampleur de perturbations du long week-end dépendra de si les grèves sont suivies. Selon BFMTV, du côté des contrôleurs, le mouvement "serait très suivi", alors que les conducteurs grévistes seraient moins nombreux, sauf en régions et particulièrement en Ile-de-France. D'après Sud-Rail, 55% des conducteurs des lignes RER D et R ont déposé un préavis de grève. Le mouvement s'annonce aussi bien suivi sur l'axe TGV sud-est, notamment sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, selon RMC.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, aimerait changer cette obligation pour passer à 72 heures à l'avance. Le site SNCF Connect prévient déjà des possibles perturbations sur toute la semaine : "En raison d'un mouvement social, le trafic des trains TGV INOUI et OUIGO pourra être perturbé jusqu'au dimanche 11 mai. Le plan de transport peut être adapté et confirmé la veille du départ à partir de 17h". Deux jours avant, les voyageurs seront informés si leur train a déjà été annulé, sinon les informations sont disponibles à partir de la veille à 17h. Les échanges et annulations de billets sont possibles avant le départ, même si le billet d'origine ne comprenait pas ces options.

Environ 14 000 trains sur 15 000 normalement prévus vont circuler ce mardi 6 mai a déclaré le ministre des Transports, Philippe Tabarot sur Franceinfo. Signe que ce n'est pas en début de semaine que la grève sera le plus suivie. Les perturbations s'annoncent toutefois plus importantes à compter du jeudi 8 mai. La SNCF doit justement donner des précisions concernant le trafic du week-end et du jour férié ce mardi.

En revanche, en Ile-de-France plusieurs lignes sont affectées par la grève. Sur celle du RER B seul un train sur deux sera en circulation au nord et deux trains sur trois au sud. Le RER C ne verra qu'un train sur deux circuler sur l'ensemble du réseau et quatre trains sur cinq fonctionneront sur le RER D. Du côté des Transiliens, seulement un train sur deux circulera sur les lignes N et V, quatre trains sur cinq sur la ligne H et deux trains sur trois sur la ligne U.

Les perturbations sur le trafic des lignes TGV sont inexistantes en début de semaine, le lundi 5 et le mardi 6 mai. On ne peut pas en dire autant des lignes TER dans les régions. Plusieurs lignes normandes sont perturbées entre Paris Montparnasse et Granville et au départ de Caen, la Nouvelle-Aquitaine est particulièrement affectée avec un trafic "très perturbé" selon la SNCF, tandis que les Hauts-de-France vont voir une amélioration du trafic après les nombreuses perturbations de lundi. Le trafic des TER ne sera que "très faiblement" chamboulé ce mardi 6 mai.

Reste que le patron de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a assuré dans un entretien à l'AFP que le trafic sera "normal" du 5 au 8 mai sur les liaisons TGV et que la plupart des trains circuleront lors du week-end du 8 mai. Il y a tout de même plusieurs perturbations à prévoir, notamment sur les lignes régionales et certains transports franciliens.

La CGT-Cheminots, syndicat majoritaire du secteur, a appelé à la grève à partir de ce lundi 5 mai et pour l'ensemble de la semaine jusqu'au pont du 8 mai pour les contrôleurs et conducteurs de la SNCF. Le syndicat Sud-Rail encourage également des mobilisations ces prochains jours : pour les agents de maintenance le 6 mai, les conducteurs le 7 mai et les contrôleurs pour trois jours, du 9 au 11 mai. Le syndicat est soutenu par le Collectif national l'ASCT, un groupe informel de contrôleurs qui a été à l'initiative des grèves très suivies de décembre 2022 et de février 2024.

Dernières mises à jour

08:55 - Malgré la grève, "90% des trains vont rouler ce week-end" selon le PDG de la SNCF "Je voudrais avoir une pensée pour les voyageurs, je suis désolé qu’on les embête avec les grèves", a déclaré Jean-Pierre Farandou, le président du groupe SNCF, au micro de France Inter. Après ses excuses, le patron de la société ferroviaire a voulu rassurer les voyageurs concernant l'état du trafic durant le week-end prolongé du 8 mai et a affirmé que "90% des trains vont rouler ce week-end" malgré la grève. Le PDG s'est dit "confiant" concernant la circulation des TGV et a déclaré que "tous les départs vont bien se passer parce qu'il n'y a quasiment pas de grève mercredi et jeudi" et que le service sera quasiment assuré en totalité selon lui. "La question, c'est le retour" avec les appels à la mobilisation du 9 au 11 mai, mais Jean-Pierre Farandou estime qu'il y a "aura un train pour ramener tout le monde dimanche". "On fait tout pour offrir des trains à nos clients", pour faire rouler un maximum de train et ne laisser personne sur le quai a-t-il ajouté.

08:15 - 14 000 trains en circulation ce mardi 6 mai selon le gouvernement Au moins 14 000 trains vont circuler normalement sur les 15 000 normalement prévus a indiqué le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur Franceinfo. Une façon pour le ministre d'insister sur le faible impact de la grève sur le trafic ferroviaire en début de semaine et de contraster avec la "semaine noire" promise par les syndicats. Reste que le début de cette semaine de grève est calme, les mobilisations pourraient se renforcer à partir du jeudi 8 mai, jour férié et début d'un week-end prolongé.

08:04 - Des perturbations encore limitées au TER et aux transports franciliens La semaine de grève se poursuit, mais ses effets sont encore limités ce mardi 6 mai sur le trafic de la SNCF. Comme hier, les lignes TGV fonctionnent normalement tandis que les lignes TER sont perturbées dans certaines régions notamment la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté. Les lignes des Hauts-de-France sont concernées, mais moins affectées que lundi. Et c'est en Nouvelle Aquitaine que les perturbations sont les plus importantes. L'Ile-de-France n'est pas épargnée par la grève, mais ce sont essentiellement les lignes de RER et de Transilien qui sont touchées. Sur le RER B un seul train sur deux fonctionne au nord de la ligne contre deux trains sur trois au sud. Sur le RER C, un train sur deux circule sur l'ensemble du réseau et sur le RER D la proportion est de quatre trains sur cinq. Du côté des Transiliens, seulement un train sur deux circulera sur les lignes N et V, quatre trains sur cinq sur la ligne H et deux trains sur trois sur la ligne U.

05/05/25 - 23:53 - Des informations communiquées mercredi pour le pont du 8 mai En plus de garantir le transport de tous les passagers en train, le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a pris l'engagement d'informer les clients de leur train de retour avant leur départ en week-end. Selon ses précisions, cette information devrait être communiquée avant le début du pont, mercredi, afin de couvrir les trajets jusqu'au dimanche 11 mai. Il a également indiqué que les billets pour les TGV InOui et Ouigo seraient entièrement échangeables et remboursables, sans frais, pour la période du 5 au 11 mai.

05/05/25 - 21:39 - Les prévisions pour mardi Le trafic ferroviaire est très inégalement affecté selon les régions, mardi 6 mai. En Bourgogne-Franche-Comté, la situation est relativement normale sur le réseau régional en ce début de semaine. En revanche, le Limousin subit de fortes perturbations, avec seulement deux TER sur cinq en circulation en moyenne. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, un TER sur trois assure son service. En Normandie, la SNCF garantit un service normal pour tous les trains à réservation K+ entre Paris Saint-Lazare et la région, ainsi que pour ceux sans réservation sur les lignes Paris-Evreux-Serquigny et Paris-Vernon-Rouen. Le trafic sera également normal sur le réseau périurbain de Rouen, y compris pour les lignes Rouen-Dieppe et Bréauté-Fécamp. En revanche, des perturbations sont attendues sur le périurbain de Caen, incluant les lignes Caen-Rouen, Caen-Lisieux et Caen-Rennes. Les trains Krono entre Paris Montparnasse et Granville seront particulièrement affectés. Pour demain, la SNCF prévoit de fortes perturbations sur les RER en Île-de-France. Sur la ligne RER B, un train sur deux circulera au nord et deux trains sur trois au sud. L’interconnexion à Gare du Nord sera cependant maintenue. Le trafic reste normal sur le RER A, la ligne la plus fréquentée. En revanche, les lignes N, U et V du Transilien connaissent des perturbations importantes, avec une fréquence réduite à un train sur deux, entraînant des perturbations majeures.

05/05/25 - 15:00 - Comment se faire rembourser son billet de train pendant la semaine de grève ? La SNCF a assuré que tous les billets sont échangeables et remboursables pendant la semaine du 5 au 11 mai en raison des appels à la grève. Mais si la société ferroviaire s'engage à rembourser les billets, elle laisse aux voyageurs concernés le soin de faire les démarches nécessaires "Le remboursement n’est pas automatique et reste à votre initiative" qu'il soit à destination de la France ou d'un pays limitrophe desservi par les TGV Inoui, Lyria, Ice ou Ouigo prévient la SNCF sur son site depuis samedi. "Vous devez annuler votre billet avant le départ du train pour recevoir le remboursement intégral. Si vous avez un billet retour lié à ce voyage, celui-ci peut être échangé ou remboursé sans frais également", ajoute la SNCF. En ce qui concerne les TER, le billet peut être annulé "jusqu’à la veille du voyage, sans frais". A noter que les billets de TER sont le plus souvent valable un jour et peuvent être utilisé pour un voyage fait sur le même trajet mais à un horaire que celui initialement prévu.

05/05/25 - 11:22 - "Nous sommes loin d'une semaine noire" assure la SNCF "Nous sommes loin d'une semaine noire, il n'y aura pas de semaine à l'arrêt, mais une semaine aussi normale que possible", a déclaré le patron de SNCF Voyageur avant le début de la semaine de grève pour rassurer les voyageurs. "Les circulations seront normales du lundi 5 au jeudi 8 mai sur les TGV", a-t-il précisé concernant le début de la semaine, quant au point du 8 mai il a assuré que la plupart des trains circuleront les 9, 10 et 11 mai. "Si nous devons annuler certains trains, nous visons de proposer à chaque client de voyager le jour prévu vers sa destination", a également promis Christophe Fanichet.

05/05/25 - 09:28 - "La grève pourrait s'arrêter": la CGT fait pression sur la SNCF "On va engager le rapport de force", a annoncé le secrétaire général CGT-Cheminots de Trappes et Rambouillet, Alex Persson, au micro de Franceinfo pour le premier jour de grève. Le syndicaliste rappelle les deux principales revendications des cheminots - une revalorisation salariale et l'arrêt de changements de planning qu'il juge intempestif et surtout fait à la dernière minute - et assure que le mouvement durera aussi longtemps que nécessaire. Toutefois, l'agent de conduite indique que "si la direction venait à accéder aux revendications ou à un compromis satisfaisant, la grève pourrait s'arrêter" avant le pont du 8 mai. Une façon de faire peser la responsabilité des perturbations du trafic sur la direction de la SNCF.

05/05/25 - 08:52 - Un trafic "normal" sur les TGV du 5 au 8 mai ? S'il plusieurs lignes TER sont perturbées en région ce lundi 5 mai, toutes les lignes TGV fonctionnent à plein régime pour le premier jour de la semaine de grève. Le patron de SNCF Voyageurs assurait dimanche à l'AFP que le trafic des TGV serait "normal" du lundi 5 mai jusqu'au jeudi 8 mai. Des perturbations pourraient toutefois toucher ces lignes nationales durant le pont du 8 mai.

05/05/25 - 08:35 - Tous les billets de train "échangeables" et "remboursables sans frais" pendant la grève Durant la semaine de grève, du 5 au 11 mai, la SNCF "s'engage à donner la liberté et le choix" à ses clients de renoncer à leur voyage s'ils le souhaitent en raison des mobilisations annoncées. Le patron de la SNCF Voyageurs assurent tout de même que la société fait son maximum pour assurer le plus de voyages possibles. "Même si nous arrivons à transporter tout le monde, des clients peuvent préférer renoncer à leur voyage (...). Et donc à ce titre, dès maintenant, tous les billets sont échangeables, remboursables, sans frais", a-t-il déclaré dans un entretien à l'AFP le dimanche 4 mai, affirmant "comprendre" que certains usagers "puissent s'inquiéter" de cette situation.

05/05/25 - 08:27 - 1 train sur 2 sur certaines lignes d'Ile-de-France : les prévisions détaillées Le trafic d'Ile-de-France est aussi affecté ce lundi notamment sur les lignes RER B et C avec 1 train en circulation sur 2, ou 2 sur 3 dans les meilleurs cas. Le RER E est ralenti avec 4 trains sur 5 en marche. Pour les Transiliens, les lignes N, U et V sont perturbées avec 1 trains sur 2 en circulation, idem pour la ligne H exception faite de l'axe entre Pontoise et Creil.

05/05/25 - 08:20 - Le détail des perturbations sur les TER ce lundi 5 mai Pour le premier jour de grève à la SNCF, ce lundi 5 mai, aucune perturbation n'est prévue sur les lignes TGV. Mais le trafic est plus ou moins perturbé pour les lignes TER selon les régions : des problèmes sont annoncés sur quelques lignes de Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val de Loire, en Normandie, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des perturbations plus importantes sont attendues en Nouvelle Aquitaine et dans les Hauts-de-France où seulement un TER sur trois est en circulation ce lundi.

02/05/25 - 19:05 - Des réservations de trains annulées en masse Alors que la menace de grève plane de plus en plus, les Français cherchent des alternatives. Covoiturage, bus, les itinéraires alternatifs sont privilégiés. D'après BFMTV, une hausse de 50% des annulations de billets pour le 8 mai a déjà été constatée. Les premières infos plus précises devraient tomber ce week-end avec la mise en place d'un plan de transport.

02/05/25 - 12:00 - Quelles lignes perturbées ? Les premières prévisions "La SNCF communiquera le plan de transport dès ce week-end (...) l’objectif étant d’annuler ou de déplacer le moins de trains possibles", a assuré le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur BFMTV, ce vendredi 2 mai. Dès ce week-end, certains usagers dont le train est assuré d'être supprimé pourraient déjà en être notifiés. Sinon, il faudra suivre avec attention les informations 48 heures avant ou la veille à partir de 17 heures. Côté TGV, ce serait la ligne Paris-Lyon-Marseille qui pourrait être la première impactée. En Ile-de-France, les transports pourraient également être touchés, notamment les RER. Selon Sud-Rail, 55% des conducteurs des lignes RER D et R auraient déposé un préavis de grève.