Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 7 avril 2025, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce premier tirage Loto de la semaine, trois millions d'euros sont en jeu. Ne reste plus qu'à trouver les résultats du jour...

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Ces derniers temps, les grosses cagnottes se sont enchaînées aux jeux de hasard dont la Française des jeux organise les tirages. Le jackpot record de l'Euromillions, de près de 250 millions d'euros, ainsi que le gros lot de 12 millions d'euros du tirage du Loto, encore proposé mercredi dernier, ont, depuis, tous les deux trouvé preneur, laissant place à des montants bien plus classiques. Mais au fait, quelle est la plus grosse cagnotte jamais remportée au Loto ? Selon le site tirage-gagnant, le plus beau jackpot qu'un participant du Loto ait pu remporter était de 30 millions d'euros. Il a été gagné en Ille-et-Vilaine le 4 décembre 2021. Avant cela, 26 millions d'euros avaient précédemment pu être empochés par un joueur en septembre 2021. Il avait lui tenté sa chance sur le site FDJ.fr. Sur la troisième marche du podium se trouve une cagnotte de 25 millions d'euros remportée à Paris en 2022. Puis, viennent un jackpot de 24 millions d'euros remporté à Sarcelles en 2011. Cette cagnotte a occupé durant près d'une décennie la prestigieuse place de plus gros jackpot jamais remporté au Loto. Enfin, en cinquième place, on trouve un gros lot de 23 millions remporté en 2014 à Libourne.