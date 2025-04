Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 9 avril 2025, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, quatre millions d'euros sont à remporter. Trouverez-vous les résultats gagnants ?

Pour ce tirage Loto, les joueurs peuvent espérer empocher la coquette somme de quatre millions d'euros. Le résultat gagnant sera délivré sur cette page vers 21 heures. Ceux qui le souhaitent peuvent participer sans plus attendre jusqu'à 20h15. Au-delà, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant. Pour jouer, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre en point de vente FDJ ou sur le site ou l'application de la Française des jeux, de cocher cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 proposés. La grille composée d'une combinaison classique est vendue 2,20 euros. À vous de jouer !

Quels sont les prochains rendez-vous cette semaine dans l'agenda de la Française des jeux ? Pour les amateurs de gros lots, sachez qu'après le tirage du Loto de ce mercredi, d'autres tirages seront également proposés. En ce qui concerne le Loto, un tirage est prévu le samedi, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau. Le jackpot sera de cinq millions d'euros si personne ne trouve les résultats ce mercredi soir et de deux millions d'euros dans le cas inverse. Mais avant cela, la Française des jeux organisera jeudi un tirage EuroDreams avec, à la clé, pour l'éventuel vainqueur, 20 000 euros par mois pendant... trente ans. Enfin, vendredi, la FDJ et ses homologues européens proposeront un nouveau tirage Euromillions. La cagnotte sera de près de 29 millions d'euros. Il est déjà possible de tenter sa chance en point de vente ou en ligne pour tous ces tirages.