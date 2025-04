Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 10 avril 2025, 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDreams de ce jeudi 10 avril. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit la somme de 7,2 millions d'euros en tout.

Et si vous vous laissiez rêver à une vie de rentier ? Pas d'inquiétude à chaque fin de mois, et même des rêves réalisables sans attendre ! Et il ne s'agit pas d'une maigre rente, mais bien de 20 000 euros par mois pendant 30 ans ! De quoi changer drastiquement de vie, rembourser votre prêt beaucoup plus rapidement que prévu, partir en vacances, faire plaisir à votre famille et à vos amis… Il n'y aura plus aucune sortie au restaurant que vous refuseriez en fin de mois ! Mais pour ça, il faut jouer à l'EuroDreams, et surtout remporter le jackpot.

Pour jouer, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des Jeux. Vous devrez remplir au moins une grille (2,50 euros) sur laquelle vous devrez cocher 6 numéros sur 40 et 1 N°Dream sur 5. Si tous les numéros que vous avez cochés sont bons, c'est le jackpot ! Si vous n'avez pas tous les numéros qui sont bons, pas de panique. La mise de base est remboursée si vous trouvez au moins 2 bons numéros, peu importe le N°Dream choisi.

Les résultats