Résultats de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 11 avril 2025, 29 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez le tirage de l'Euromillions du vendredi 11 avril. Tentez votre chance de remporter la somme de 29 millions d'euros, de quoi bien commencer le week-end.

Et si vous terminiez la semaine en étant millionnaire ? Et même mieux, multimillionnaire ! L'équivalent de 1 479 Renault Clio neuves d'entrée de gamme (19 600 euros au prix de l'Argus). Vous pouvez aussi rêver à des choses plus utiles qu'un millier de voitures, comme LA voiture de vos rêves, une nouvelle maison, de superbes vacances… Et tout ça sans jamais se poser la question du prix, pour le reste de votre vie ! Mais pour cela, il faut remporter le jackpot de l'Euromillions de ce vendredi 11 avril 2025, et avant tout y jouer.

Pour cela, rendez-vous en point de vente physique de la Française des Jeux, vous pouvez aussi vous rendre sur le site ou l'application de la FDJ. Vous devrez remplir au minimum une grille, au prix de 2,50 euros pour une grille simple, ou demander un flash. Une grille est complète lorsque 5 numéros sont cochés sur la liste de 50, et 2 étoiles sur la liste de 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le Jackpot ! Et même si les numéros ne sont pas les bons, vous avez toujours une chance de devenir millionnaire grâce à My Million, qui tire au sort un des joueurs.

Les résultats