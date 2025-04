Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 12 avril 2025 [EN LIGNE]

LOTO. La FDJ a mis en jeu 5 millions d'euros pour le nouveau tirage du Loto, ce samedi 12 avril 2025. Découvrez sans plus attendre les résultats du tirage.

Ce samedi 12 avril, la Française des Jeux avait mis en jeu une cagnotte de 5 millions d'euros pour le nouveau tirage du Loto. Pour la remporter, il fallait dans la grille choisir les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance. Ce qui n'est pas une mince affaire : les probabilités sont de 0,000 005 %, ce qui signifie que chaque grille a une chance sur 19 068 840 de correspondre à la combinaison gagnante du jour. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que le jackpot à décrocher. Il est également possible de remporter des petits gains, allant de 2,20 euros à plusieurs milliers d'euros. La FDJ précise qu'il y a une chance sur cinquante-quatre de remporter un petit quelque chose. Faites-vous partie des chanceux ? Il est maintenant l'heure de connaître les résultats du tirage.

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Le reste de la semaine, la FDJ vous réserve d'autres jeux et cagnottes. Jeudi 17 avril, pour l'Eurodreams, vous pourrez tenter de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans ! Soit un total de 7,2 millions d'euros. Et mardi 15 avril, 38 millions d'euros seront mis en jeu pour l'Euromillions, tirage commun à plusieurs pays européens. Le jeu revient tous les mardis et vendredis. De quoi vous donner plein de chances de devenir millionnaire.