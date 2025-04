Tempête Olivier : les prévisions pour le week-end et lundi

La pluie et les orages sont de mise ce week-end et lundi avec le passage de la tempête Olivier, mettant fin au beau temps.

Soleil, plus de 20 degrés… cette météo inhabituellement douce pour un mois d'avril prend fin. Le week-end du 12 et 13 avril, il faut s'attendre à l'arrivée de la tempête Olivier. De quoi revenir à des températures plus proches des normales de saison.

Samedi, des orages sont prévus dans le sud-ouest, accompagnés parfois de petites grêles. Douze départements sont placés par Météo-France en vigilance jaune "orages" pour le début de soirée : l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Lot, la Dordogne, la Corrèze et la Haute-Vienne.

Des nuages et des pluies font également apparition dans le centre et l'ouest de la France, des perturbations qui vont progresser jusque dans le nord-est et recouvrir la quasi-totalité de l'Hexagone. Dimanche, les nuages resteront pour la partie sud-est de la France, avec de fortes précipitations dans le nord de la Corse.

Vigilance "avalanche" dans les Alpes

"Une perturbation entrera tout de même par l'ouest en fin de journée. Une dépression sur les Îles britanniques devrait piloter le temps sur le pays les jours suivants, avec un temps restant perturbé en particulier sur le Sud-Est mardi et mercredi", a également indiqué Météo-France.

Pour la journée de lundi, l'agence météorologique prévoit le maintien de la pluie dans le sud-est, avec notamment des passages orageux vers Nice, Marseille et Ajaccio. Des prévisions qui devraient se maintenir jusqu'à mardi en soirée, où la quasi-totalité de la France sera sous les nuages et la pluie.

Par ailleurs, ce week-end, "il doit neiger sur les Alpes au-dessus de 2 500 m, tandis que les pluies vont faire fondre une grande quantité de neige au-dessous. Le vent d'est à sud-est souffle sensiblement sur les côtes provençales et près des caps corses", indiquent les prévisionnistes. Samedi, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes sont placées en vigilance jaune pour "avalanches". Dimanche, ces départements sont rejoints par l'Isère, la Haute-Corse ainsi que la Corse-du-Sud.