Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 14 avril 2025, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. La FDJ a mis en jeu 6 millions d'euros pour le nouveau tirage du Loto, lundi 14 avril 2025. Il vous reste encore quelques heures pour jouer, avant de connaître les résultats.

Nouvelle semaine, nouveau jackpot ! Pour son nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux (FDJ) met en jeu une cagnotte de 6 millions d'euros ce lundi 14 avril. Aucun jackpot du Loto n'a été remporté depuis près de deux semaines. Le hasard fera-t-il un millionnaire ce soir ? Il faudra encore attendre un peu avant de connaître la réponse à cette question, et la combinaison gagnante : les résultats du tirage, ainsi que les dix codes gagnants, le joker+ et l'option du second tirage. Férus de paris, vous avez encore jusqu'à 20h15 pour jouer en ligne, sur le site de la FDJ, ou auprès de votre buraliste, et tenter de remporter cette cagnotte.

Cette semaine est un peu spéciale. Samedi 19 avril, la FDJ met en jeu une cagnotte spéciale pour Pâques : 10 millions d'euros sont à remporter. Et vous pouvez déjà soumettre votre grille pour tenter de remporter le gros lot. Dix codes gagnants seront également tirés au sort, permettant aux heureux élus de gagner 20 000 euros chacun.

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Et à chaque fois, vous n'avez qu'une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Les autres jours de la semaine, la FDJ vous réserve d'autres jeux et cagnottes. Le jeudi, pour l'Eurodreams, vous pourrez tenter de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans ! Soit un total de 7,2 millions d'euros. Et ce mardi 15 avril, 39 millions d'euros sont mis en jeu pour l'Euromillions, tirage commun à plusieurs pays européens. De quoi vous donner plein de chances de devenir millionnaire.