Tempête Hans : un déluge arrive sur une partie de la France, les prévisions

100 à 180 millimètres de pluie vont s'abattre sur la Corse et le sud de la France avec le passage de la tempête Hans.

La tempête Hans va commencer à souffler sur la France. Venue d'Italie, et nommée ainsi par l'institut météorologique italien, elle va principalement toucher la Corse, l'est et le sud-est de l'Hexagone. Des pluies intenses et du vent sont à prévoir. Mercredi 16 avril, les deux départements corses ont été placés en vigilance orange pour "pluie-inondation". Météo France prévient de s'éloigner des cours d'eau et d'éviter de se déplacer.

"Les précipitations déjà en cours sur la Corse se renforcent en soirée de mercredi et perdurent toute la journée de jeudi donnant des cumuls significatifs sur la façade ouest et le relief", explique Météo France sur son site. L'agence s'attend à des pluies parfois très importantes, avec parfois 20 millimètres d'eau tombés par heure. Dans l'ouest de la Corse, 100 à 130 mm de pluie sont attendus, voire "160 à 180 mm sur les crêtes".

Attention à l'alerte "vagues-submersion" jeudi

Dix autres départements ont également été signalés comme pouvant souffrir de pluies et d'inondation, mais ont été placés en vigilance jaune : le Jura, le Doubs, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain, l'Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, ainsi que le Var. Les Bouches-du-Rhône sont également en vigilance jaune pour "crues". Le Gard et l'Hérault, eux, sont en jaune pour "orages". Météo France avertit par ailleurs d'une "activité avalancheuse remarquable sur les massifs de Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise".

Dans l'ouest de la France, quatorze départements sont également placés en jaune pour "orages" : les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, ainsi que la Sarthe, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre, la Creuse, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne et la Corrèze.

Jeudi 17 avril, la Corse-du-Sud a été placée en vigilance jaune pour "vagues-submersion". Les orages "fréquents avec de fortes rafales de vent et une mer très forte", a indiqué La Chaîne Météo. Les vigilances jaunes et rouges pour "pluie-inondation" restent les mêmes dans le sud de la France et en Corse, tout comme les possibles crues en "Bouches-du-Rhône". Attention au verglas dans les hauteurs. Le vent va également souffler sur quatre départements, coloriés en jaune : les deux de Corse, ainsi que la Drôme et l'Ardèche. Le temps devrait s'améliorer vendredi.