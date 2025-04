Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 19 avril 2025, 10 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Tentez de remporter 10 millions d'euros ce 19 avril en jouant au Loto (FDJ) ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour participer. Les résultats du tirage seront connus vers 20h35.

Tentez de remporter 10 millions d'euros ce samedi 19 avril en jouant au Loto ! Pour espérer décrocher le jackpot, il faut valider sa grille au plus tard à 20h15 le jour du tirage, que ce soit en ligne ou en point de vente. Le tirage a lieu peu après, vers 20h20, et les résultats sont ensuite diffusés sur le site officiel de la FDJ, via l'application mobile, ou encore lors de l'émission télévisée du soir. Les joueurs peuvent remplir leur grille dans l'un des 30 000 points de vente agréés FDJ à travers la France, ou directement en ligne sur le site fdj.fr ou l'application officielle. Retrouvez les résultats ici-même dès leur publication.

Que feriez-vous avec 10 millions d'euros ? Acheter une villa avec piscine à Biarritz, faire le tour du monde en première classe, offrir une voiture de luxe à chacun de vos proches, investir dans l'immobilier, créer votre entreprise, ou simplement ne plus jamais penser à vos fins de mois… Les scénarios sont aussi nombreux que les grilles jouées chaque semaine.

Comptez 2,20 euros pour jouer

Le principe du Loto reste inchangé : il suffit de choisir cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro Chance entre 1 et 10. Pour remporter le jackpot, il faut avoir les cinq bons numéros et le numéro Chance. Le prix d'une grille classique est de 2,20 €, avec la possibilité d'ajouter une option "2nd tirage" pour 0,80 € supplémentaire, offrant une chance supplémentaire de gagner jusqu'à 100 000 €. Les tirages ont lieu trois fois par semaine : les lundis, mercredis et samedis, à partir de 20h20.

Statistiquement, les chances de décrocher le jackpot sont d'environ 1 sur 19 millions. Mais chaque gagnant vous le dira : il suffit d'une seule grille, au bon moment.