Jean-Marc Aveline : qui est le cardinal français, dans la liste des successeurs potentiels du pape François ?

Le conclave qui permettra d'élire le prochain pape devrait se tenir dans les 15 à 20 prochains jours. Les cardinaux électeurs vont se réunir pendant plusieurs jours au Vatican, dans la chapelle Sixtine, afin de choisir le prochain pape. Parmi eux se trouve un Français, qui est donc sur la liste des potentiels successeurs.

Et si le prochain pape était Français ? C'est une possibilité qui pourrait se dessiner dans les prochains jours. En effet, la mort du pape François, lundi 21 avril, a provoqué le lancement du compte à rebours avant le prochain conclave. Il s'agit de la réunion des cardinaux électeurs au Vatican, plus précisément dans la chapelle Sixtine, lors de laquelle ils vont élire l'un d'entre eux pour endosser le rôle de souverain pontife. Une tâche ardue qui nécessite plusieurs votes, qui ont lieu sur plusieurs jours.

Les cardinaux électeurs sont au nombre de 137, comme le rappelle l'Ambassade de France auprès du Saint-Siège. Il s'agit des cardinaux âgés de moins de 80 ans du Collège cardinalice, qui en compte 252 en tout. Le prochain pape se trouve parmi ces 137 cardinaux, et sa désignation sera annoncée par la production d'une fumée blanche par la cheminée de la chapelle. Un Français faisant partie des cardinaux électeurs, il pourrait bien être le prochain pape, même s'il n'est pas le premier envisagé puisqu'il ne parle pas italien.

Jean-Marc Aveline, fait cardinal par le pape François

Il s'agit du cardinal et archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Âgé de 65 ans, il a été fait cardinal le 27 août 2022 par le pape François. Les deux hommes partageaient notamment leurs idées politiques sur la tolérance au sujet des migrants et leur vision d'une Église moins européano-centrée. Il a également eu un rôle central lors de la visite du souverain pontife à Marseille, en septembre 2023.

C'est notamment lui qui a accueilli le pape pour sa messe géante donnée au Stade Vélodrome, devant 57 000 personnes. Le cardinal Aveline avait alors salué une visite "inoubliable" du pape, qu'il a fait "Marseillais". Il avait aussi repris le célèbre slogan des supporters de l'OM, se félicitant que les Marseillais soient "à jamais les premiers" Français à accueillir une messe du pape François. Une allusion qui avait amusé le souverain pontife, lui-même grand fan de football.

Une messe organisée à Marseille en hommage au pape François

Après l'annonce de la mort du pape François, le diocèse de Marseille a annoncé qu'une messe "d'hommage et d'action de grâces", sera organisée à 19 heures à la cathédrale de la Major, présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, apprend-on dans un communiqué. "Merci pape François, d'avoir suscité dans notre diocèse et dans toute l'Église, en Méditerranée et dans le monde entier un nouveau tressaillement de foi, d'espérance, et de charité!" La messe sera retransmise en direct sur YouTube afin que les fidèles n'ayant pas pu faire le déplacement puissent tout de même y assister.