"Pape noir" et jugement dernier : de Nostradamus à Baba Vanga, le bal des prophéties après la mort du pape François

La mort du pape François suscite un regain d'intérêt pour d'anciennes prophéties apocalyptiques. Nostradamus, Baba Vanga et saint Malachie sont convoqués pour prédire l'avenir de l'Église et du monde.

La disparition du pape François, en plein lundi de Pâques ce 21 avril, a entraîné son lot habituel de théories. Et comme à chaque événement majeur, les réseaux sociaux bruissent de prédictions et autres prophéties anciennes, annonçant de grands bouleversements, voire la fin des temps. Trois noms reviennent avec insistance, comme souvent : le célèbre astrologue français Nostradamus, la voyante bulgare décédée en 1996 Baba Vanga et l'évêque irlandais du XIIe siècle saint Malachie.

S'il est difficile d'en trouver trace dans ses "Prophéties" distillées au XVIe siècle, certains l'assurent : Nostradamus aurait prédit l'arrivée d'un mystérieux "pape noir" après la mort d'un "pape âgé". Ce "pape noir" serait le prochain souverain pontife, un homme providentiel issu d'Afrique qui mènerait l'Église catholique et l'humanité à travers de grands tourments. Un scénario qui fait étrangement écho à la présence de plusieurs Africains parmi les favoris pour succéder au pape, à commencer par le Guinéen Robert Sarah, mais aussi le Ghanéen Peter Turkson.

Pour d'autres, la référence au "pape noir" désignerait en réalité le pape François lui-même, premier pape jésuite de l'histoire. Le "pape noir" est en effet le surnom donné au chef de la Compagnie de Jésus, en raison de la couleur de son habit, mais aussi du pouvoir occulte que l'histoire lui a prêté.

Dans ses célèbres quatrains, Nostradamus aurait par ailleurs prédit pour 2025 des catastrophes que d'aucuns n'hésitent pas à interpréter comme une possible fin du monde. De quoi faire écho cette fois aux prédictions de Baba Vanga qui aurait vu en 2025 le début de la fin des temps, ou à la célèbre prophétie de saint Malachie, qui aurait annoncé le jugement dernier dans une de ses 112 devises en latin, décrivant chaque souverain pontife. Il y est question d'un certain "Pierre le Romain" qui "conduira son troupeau à travers de nombreuses tribulations", avant que "la ville aux sept collines" ne soit détruite et que "le terrible Juge juge le peuple".

Pour les plus convaincus, cette prophétie, découverte en 1595, indiquerait que François serait l'avant-dernier ou le dernier pape avant la fin de l'église catholique, voire la destruction monde dans son ensemble. Question d'interprétation.

Mais toutes ces prédictions ne valent que pour ceux qui y croient. Entre le langage volontairement nébuleux et métaphorique de Nostradamus qui se prête à de multiples lectures, les prédictions sensationnalistes de Baba Vanga qui n'ont circulé que par le bouche à oreille, et les prophéties de saint Malachie, considérées par les historiens comme un faux, il y a de quoi se méfier. Sans compter les prédictions amplifiées voire inventées de toutes pièces sur les réseaux.

Nombre de ces prophéties se sont en outre révélées erronées par le passé. Si on a pu prêter à Nostradamus ou Baba Vanga quelques bonnes intuitions a posteriori, comme l'ascension d'Hitler ou les attentats du 11 septembre, beaucoup se sont aussi révélées fausses, de la tempête solaire dévastatrice, à la fin du monde en 1999... Petit rappel pour finir : l'astrologie et la voyance ne sont pas des sciences. Mieux vaut donc accueillir ces prophéties anxiogènes avec prudence et discernement.