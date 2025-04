Avec cette demande dans son testament, le pape François rompt une tradition de plus de 300 ans

Le testament du pape François a été publié par le Vatican. Il contient une demande bien particulière du souverain pontife.

Le testament du pape François, signé le 29 juin 2022, a été diffusé par le Vatican, dans les heures qui ont suivi la mort du souverain pontife, lundi 21 avril. Un document dans lequel le jésuite argentin évoque son ultime volonté concernant son inhumation et notamment le lieu de sa sépulture, qui rompt avec la tradition. " Sentant s'approcher le crépuscule du soleil de ma vie terrestre et avec une vive espérance dans la Vie Éternelle, je désire exprimer ma volonté testamentaire uniquement en ce qui concerne le lieu de ma sépulture", débutait-il, trois ans plus tôt.

" Ma vie et mon ministère sacerdotal et épiscopal, je les ai toujours confiés à la Mère de Notre Seigneur, la Très Sainte Marie. C'est pourquoi je demande que mes dépouilles mortelles reposent dans l'attente du jour de la résurrection dans la Basilique Papale Sainte-Marie-Majeure", peut-on lire dans la traduction en français, fournie par le Vatican. Dès 2022, le souverain pontife avait en effet signifié son souhait de reposer dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome et non au Vatican.

"C'est ma grande dévotion. Je veux être enterré à Sainte-Marie-Majeure. L'endroit est prêt", déclarait-il auprès de la télévision mexicaine NMás. Très attaché au culte de la Vierge Marie, Jorge Bergoglio avait notamment pour habitude d'y venir après chacun de ses voyages à l'étranger.

L'Argentin n'est d'ailleurs pas le seul pape a avoir émis cette requête. Des personnages célèbres ont également été inhumés dans la Basilique Papale, comme l'architecte et sculpteur le Bernin, auteur de la colonnade de la place Saint-Pierre. Surtout, sept des prédécesseurs de François reposent désormais à Rome et non dans la crypte de Saint-Pierre. Le dernier était Clément IX, en 1669. En revanche, il s'agit d'une première depuis plus de trois siècles.

"Je souhaite que mon dernier voyage terrestre se conclue précisément dans ce très ancien sanctuaire marial où je me rendais pour prier au début et à la fin de chaque voyage apostolique, afin de confier avec confiance mes intentions à la Mère Immaculée et de la remercier pour son soin maternel et docile", poursuit le pape François dans son testament. Pour rappel, si cette basilique, construite vers 432 à la demande du pape Sixte III sur la colline de l'Esquilin, est située au coeur de Rome, elle fait officiellement partie du territoire du Vatican.

"Je demande que ma tombe soit préparée dans le locule de la nef latérale, entre la Chapelle Pauline (Chapelle de la Salus Populi Romani) et la Chapelle Sforza de ladite Basilique Papale (...) Le tombeau doit être dans la terre, simple, sans décoration particulière, et avec la seule inscription : Franciscus (...) Que le Seigneur donne la juste récompense à ceux qui m'ont aimé et continueront à prier pour moi. La souffrance qui s'est manifestée dans la dernière partie de ma vie, je l'ai offerte au Seigneur pour la paix dans le monde et la fraternité entre les peuples", concluait le pape François dans son testament en 2022. Les funérailles auront lieu le samedi 26 avril 2025 à 10 heures.