Un énorme gisement d'or découvert par un agriculteur en Auvergne : l'info est allée jusqu'aux Etats-Unis, sauf qu'elle est fausse

L'information a fait le tour du Web. Un agriculteur auvergnat découvre une fortune colossale sur ses terres, un gisement d'or digne d'un roman d'aventure, avant que l'Etat interdise son exploitation. Sauf que...

La découverte est de celles dont les sites d'info raffolent, car elles leur permettent souvent d'être plus exposés sur les plateformes comme Google. Alors quand une telle info tombe, tous les médias ou presque la reprennent tête baissée. Depuis une semaine, plusieurs titres de presse ont publié des articles sur l'étrange découverte d'un agriculteur, qui a mis au jour par hasard un gisement d'or en Auvergne, évalué à 4 milliards d'euros.

Premier ingrédient du succès médiatique, la bonne fortune (sans jeu de mots) du paysan auvergnat a de quoi plaire aux lecteurs. "J'ai vu une lueur dans la boue", annonce le chanceux dans plusieurs des sites ayant traité le sujet. "En grattant, j'ai sorti des pépites grosses comme des noix. J'ai cru devenir fou !"

Mais l'histoire est encore plus efficace quand on apprend que ce dernier ne peut profiter du butin : l'Etat aurait en effet demandé des "évaluations", puis interdit purement et simplement l'exploitation pour de sombres motifs environnementaux. Les articles que nous avons pu consulter indiquent que le dossier serait remonté à Paris dans les plus hautes sphères et que "l'Etat joue la montre". L'affaire devient celle de "l'or maudit", on s'indigne que "la bureaucratie étouffe les espoirs" des petites gens, en prenant la main sur leurs propriétés, on se demande si "l'or de l'Auvergne divisera la France"...

Laplasturgie.fr est un des premiers sites à avoir publié "l'information". © Capture Laplasturgie.fr

L'histoire de l'agriculteur découvreur d'or fait en effet le tour de la presse. Le Midi Libre, Slate, Futura Science, Marie France, Le Demotivateur et de nombreux sites s'en font l'écho, avec quelques variantes. Parfois l'agriculteur devient jardinier et son pactole est découvert dans un potager. Parfois la somme se transforme en quelque "174 391 Livret A" pour impressionner un peu plus encore. Parfois l'enfer devient intenable avec des géologues, avocats, journalistes, et autres rôdeurs qui menacent. On va même retrouver cette histoire aussi rocambolesque qu'injuste sur des sites américains.

Mais en réalité, tout cela est faux. Et le nom de l'agriculteur - Michel Dupont - aurait dû mettre la puce à l'oreille des journalistes piégés. L'information semble être apparue pour la première fois en France samedi 19 avril, via le site "La Plasturgie", obscure marque destinée à "fournir des conseils généraux sur l'assurance, tels que des conseils sur les polices d'assurance auto, habitation, santé, et vie", comme indiqué dans une page d'"avertissement". Le site publie depuis des mois des articles sur bien d'autres sujets,

comme les finances personnelles, le jardinage, ou même la télévision. Le Livret A plafonné à 21 000 euros, des magasins Decathlon qui ferment, le contrôle technique obligatoire tous les ans... Autant de fakes news publiées ces dernières semaines.

"Les informations fournies sur https://www.laplasturgie.fr/ sont uniquement à titre informatif. Nous faisons de notre mieux pour assurer l'exactitude et l'actualité du contenu, mais nous ne garantissons pas l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou la disponibilité des informations, produits, services ou graphiques liés présentés sur ce site", peut on aussi lire dans ses mentions légales. Trop tard pour de nombreux médias, qui ont dépublié en urgence bon nombre des articles en fin de semaine...