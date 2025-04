Résultat Eurodreams : le tirage du jeudi 24 avril 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros. Retrouvez les résultats du tirage ici-même dès leur publication.

Ce jeudi 24 avril, la Française des Jeux propose une nouvelle chance de décrocher le jackpot de l'EuroDreams, un jeu de tirage européen dont la promesse fait rêver : 20 000 euros par mois pendant 30 ans pour le grand gagnant. De quoi envisager l'avenir avec beaucoup plus de légèreté. Retrouvez les résultats du tirage ici-même dès leur publication.

Avec un tel revenu mensuel garanti pendant trois décennies, les possibilités sont aussi nombreuses que réjouissantes. Cela revient à 7,2 millions d'euros répartis dans le temps. On peut, par exemple, acheter une maison chaque année, parcourir le monde sans compter, s'offrir une voiture de luxe régulièrement, ou encore investir tranquillement sans pression. C'est aussi la promesse d'une sécurité financière durable, sans avoir à toucher à un capital, comme dans les jeux de tirage classiques.

Comment jouer ?

Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de cocher 6 numéros parmi 40, puis un "numéro Dream" parmi 5. Le ticket coûte 2,50 euros et peut être validé dans un point de vente FDJ, sur l'application mobile ou directement sur le site fdj.fr. Les joueurs ont jusqu'à 20 h 15 ce lundi pour tenter leur chance. Le tirage au sort aura lieu dans la foulée, et les résultats seront disponibles vers 21 h, en ligne et sur l'application.

Les chances de décrocher le gros lot à l'EuroDreams sont certes minces, mais elles ne sont pas impossibles : il y a 1 chance sur 19 191 900 de remporter la rente maximale de 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Pour le deuxième rang, qui offre 2 000 euros par mois pendant 5 ans, les probabilités sont un peu plus favorables, avec 1 chance sur 4 796 900.