Futur pape : un favori très embarrassé par une vidéo de lui, juste avant le conclave

À quelques jours du conclave, une séquence vidéo oubliée refait surface. Le cardinal filmé serait "terrifié" à l'idée qu'elle circule, selon un proche.

Le porte parole du Vatican a annoncé lundi la date du conclave, qui doit élire le futur successeur du pape François. Les 135 cardinaux électeurs se réuniront à partir du 7 mai, dans la chapelle Sixtine, pour délibérer et voter — deux fois le matin et deux fois l'après-midi — jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit désigné. D'ici là, tous les regards sont tournés vers les "papabili", ces cardinaux pressentis pour accéder au trône pontifical. Parmi eux, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle. Récemment, une vidéo de ce dernier a refait surface sur internet, à son grand désarroi.

Le cardinal philippin Luis Antonio Tagle y apparait en train de chanter "Imagine" de John Lennon dans un karaoké. La vidéo, qui remonterait à cinq ans d'après le journal italien Leggo, a refait surface ces derniers jours, elle est rapidement devenue virale. Polo violet, lunettes carrés, micro en main, le cardinal chante avec enthousiasme. La chanson, emblème de paix depuis sa sortie en 1971, ne fait toutefois pas l'unanimité.

Connu pour ses positions progressistes au sein de l'Église catholique, le cardinal est régulièrement critiqué par les fidèles plus conservateurs. C'est le cas du site web canadien catholique de droite et anti-avortement, LifeSite News. C'est ce média qui a republié la vidéo sur X, titrant : "Choquant : le cardinal Tagle chante Imagine de John Lennon - une trahison des enseignements catholiques ?" Le site dénonce un "hymne athée" qui rejetterait "la religion, le paradis et la royauté du Christ". En cause : des paroles comme "Imagine qu'il n'y a aucun Paradis (...) Aucun enfer en dessous de nous, (...) Aucune religion non plus".

Toutefois, la vidéo complète de la performance montre que le cardinal Tagle a chanté une version écourtée de la célébre chanson de l'ex-leader des Beatles, sans ces références. Selon l'archevêque à la retraite Anselmo Guido Pecorari, le cardinal serait "terrifié" à l'idée que la vidéo ressurgisse à l'approche du conclave, rapporte-t-il dans le quotidien italien Corriere della Sera. Toutefois, Monseigneur Pecorari relativise : "Je pense qu'ici à Rome, ça sortira très peu".