Orages en France : des milliers d'éclairs et une dizaine de départements en vigilance

Ce mardi 29 avril, onze départements sont en vigilance orages, notamment dans l'est et le sud-est.

Le beau temps et la chaleur vont ponctuer cette semaine, une aubaine pour les derniers vacanciers et pour ceux qui vont profiter du pont du premier mai. Il faut cependant se montrer prudent car certains départements sont encore victimes d'averses, pouvant prendre un caractère orageux. Ce lundi 28 avril, des orages ont éclaté sur les reliefs au sud et à l'est. L'Observatoire français des orages et des tornades a enregistré pas moins de 1239 éclairs dans le Puy-de-Dôme, département le plus foudroyé. La Loire, la Creuse, le Jura, la Haute-Loire et l'Aveyron ont également été concernés. De la grêle est même tombée en quantité dans le Jura ainsi que dans le Doubs ce lundi.

Ce mardi 29 avril, le risque d'orages demeure. Météo France a placé dans son bulletin de 6 heures 11 départements en vigilance jaune orages. Ils sont situés dans l'est et le sud-est : Doubs, Jura, Ain, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Gard, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône. "Une tendance instable se dessine du sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté en direction de l'Auvergne, du Limousin, de la région PACA et de la Corse. Des averses se déclenchent, surtout sur le relief, elles deviennent parfois orageuses sur le Massif central, la Corse et le sud des Alpes", prévoit Météo France pour ce mardi après-midi.

De telles perturbations en montagne sont appelées orages orographiques. La chaleur de la plaine remonte en fait le long des pentes des montages et les versants exposés sont surchauffés par le rayonnement solaire. Le choc thermique entre air chaud et air froid peut donc être brutal et engendrer la formation de cumulus menaçants.

© Météo France

Quatre départements du sud-ouest sont également placés en vigilance jaune crues : la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Dès mercredi, les perturbations vont se limiter avec un soleil largement dominant. Seul le Jura reste en vigilance jaune orages. Météo France annonce tout de même "quelques averses, devenant localement orageuses vers le lac Léman, le Mercantour et l'île de Beauté".