Résultat de l'EuroDreams : le tirage du jeudi 1er mai 2025, 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDreams du jeudi 1er mai. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter une rente de 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions euros.

Que diriez-vous de devenir rentier ? Et pas pour n'importe quelle somme, 20 000 euros par mois garantis pendant 30 ans, donc jusqu'en 2055 ! Assez pour acheter une voiture, une jolie montre, un très beau sac à main, tous les mois ! C'est même suffisant pour arrêter de travailler et avoir un train de vie plus que confortable. Mais pour se laisser aller à rêver à des voyages, une nouvelle maison ou des objets de luxe, il faut jouer et surtout remporter le jackpot de l'EuroDreams de ce jeudi 1er mai 2025 !

Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ. Vous pouvez aussi vous rendre dans un point de vente de la Française des Jeux, mais attention à bien vérifier que le vôtre est ouvert en cette journée de Fête du travail. Vous devrez remplir au moins une grille, au prix de 2,50 euros, en cochant six numéros sur une liste de 40 et un N°Dream sur une liste de 5. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot et à vous la vie de rêve sans soucis financiers pendant au moins 30 ans ! Vous pouvez aussi remplir une grille multiple, c'est-à-dire une grille sur laquelle vous remplissez plus de numéros que sur une grille simple, mais le prix augmente en même temps que vos chances de gagner. Si vous n'êtes pas chanceux, vous pouvez tout de même avoir un remboursement de la grille dès deux numéros trouvés.

Les résultats