Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 3 mai 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Les résultats sont connus : découvrez le tirage du Loto de ce samedi 3 mai. La FDJ avait mis en jeu 2 millions d'euros.

La cagnotte du Loto a été remise à jour pour ce tirage du samedi 3 mai 2025 : un chanceux est reparti avec le gros lot mercredi. La Française des Jeux (FDJ) a donc mis en jeu 2 millions d'euros. Y a-t-il eu un gagnant ? Pour décrocher le jackpot, il fallait trouver les cinq bons numéros parmi les 49 possibles, ainsi que le numéro chance, parmi les 10 possibles. Ce qui n'est pas une mince affaire : pour tomber sur la combinaison gagnante, vous n'aviez qu'une chance sur plus de 19 millions ! Mais pas de panique, d'autres gains sont possibles. Mercredi, en plus du chanceux qui a décroché le gros lot, une personne a remporté 171 644,10 euros, et 37 autres se sont répartis avec 1 132,20 euros. Alors, faites-vous partie des gagnants ? Voici les résultats du tirage de ce samedi :

D'autres manières de gagner de l'argent grâce à la FDJ existent. Avec le Loto, dix numéros de grilles sont tirés au sort, faisant gagner à leur propriétaire 20 000 euros chacun. La liste s'est normalement affichée juste au-dessus de ce paragraphe, il ne vous reste qu'à vérifier. Et la semaine prochaine, la FDJ vous réserve une cagnotte incroyable : 110 millions d'euros à gagner pour le prochain tirage de l'Euromillions, mardi 6 mai. Ce tirage est commun à plusieurs pays de l'Union européenne, mais là encore, il y a un petit twist : une personne est assurée en France de gagner un million d'euros grâce au code My Million.