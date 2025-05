Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 5 mai 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Tentez de remporter 2 millions d'euros ce lundi 5 mai en jouant au loto (FDJ) ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour participer. Vous pourrez retrouver les résultats du tirage ici-même dès leur publication.

Ce lundi 5 mai, la Française des Jeux vous propose de tenter de remporter 2 millions d'euros au Loto ! Vous pouvez jouer jusqu'à 20h15 le jour du tirage, que ce soit en ligne sur fdj.fr, via l'appli officielle ou dans un point de vente agréé. Retrouvez ci-dessous les résultats du tirage dès leur publication.

Si vous décrochez le jackpot, à vous les projets les plus fous : maison avec piscine, voiture de luxe, voyages à l'autre bout du monde, retraite anticipée… Deux millions d'euros, c'est aussi plus de 130 ans de SMIC net ou 40 appartements dans certaines villes de province. Et si vous ne remportez pas le gros lot, d'autres rangs de gains vous permettent de repartir avec une jolie somme.

Une grille coûte 2,20 euros

Pour tenter votre chance, rien de plus simple : il suffit de choisir 5 numéros et 1 numéro Chance. Une grille coûte 2,20 €. Le tirage, lui, est diffusé à 20h35 sur TF1 et disponible en replay. Le Loto propose également des gains annexes, même sans avoir tous les bons numéros. Et n'oubliez pas l'option 2nd tirage pour doubler vos chances, ou le joker+ pour une dose supplémentaire de suspense.

Les chances de décrocher le jackpot sont minces : 1 sur 19 068 840 exactement. C'est la probabilité d'avoir les 5 bons numéros + le numéro Chance. Mais rassurez-vous, il existe 9 rangs de gains, avec des probabilités plus favorables. Par exemple, vous avez environ 1 chance sur 18 de remporter un gain, même modeste. C'est ce qui rend le jeu accessible à tous : chaque grille validée garde une part de mystère… et d'espoir.