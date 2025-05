Élection du nouveau pape : un cardinal français désigné pour une mission cruciale

Alors que le conclave permettant d'élire le futur pape approche, un cardinal français extrêmement expérimenté est chargé de la mission la plus importante de cette élection.

Une première depuis Jean-Louis Tauran en 2013. Cette année, c'est un nouveau cardinal français qui sera chargé d'annoncer au monde entier le nom du prochain pape à l'issue du conclave en prononçant la célèbre formule en latin "Habemus papam" (Nous avons un pape), depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. En effet, cette tâche incombera au plus ancien des cardinaux diacres : le protodiacre Dominique Mamberti, âgé de 73 ans. Il occupe également la fonction de préfet du tribunal suprême de la Signature apostolique.

S'il est relativement méconnu du grand public Dominique Mamberti dispose d'une immense expérience. Né à Marrakech (Maroc) et issu d'une famille d'origines corses, diplomate, représentant du Saint-Siège (nonce apostolique) en Algérie, au Chili, au Liban ou encore auprès des Nations unies, comme représentant de la Secrétairerie d'État du Vatican, il est ordonné prêtre en 1981 pour le diocèse d'Ajaccio. Il est ensuite ordonné évêque en 2002 puis créé cardinal par le pape François en 2015.

Entre temps, de 2002 à 2006, il fut nonce apostolique au Soudan et délégué apostolique en Somalie. Puis secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les Etats des papes Benoît XVI et de François, entre 2006 et 2014. Il est enfin membre de la Secrétairerie d'Etat du Saint-Siège et membre des dicastères pour le Culte divin et la Discipline des sacrements et pour la Cause des Saints, comme précisé par le magazine La Vie.

Les deux autres missions de Dominique Mamberti

À moins qu'il ne soit lui-même élu comme nouveau pape, Dominique Mamberti annoncera bien le nom du prochain souverain pontife, lorsque la fameuse fumée blanche se sera échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine. Cette mission lui revient de droit en tant que doyen de l'ordre des cardinaux-diacres. Il aura également la charge de l'imposition du pallium, sa deuxième mission. Il s'agit de la remise des insignes officiels au nouveau pape, lors de la messe d'inauguration de son pontificat. Dans ce cas précis, le remplaçant du pape François se verra remettre une étoffe de laine brodée de croix. Il procédera ensuite à sa première bénédiction apostolique urbi et orbi.

Désigné pour la charge la plus importante de l'élection, Dominique Mamberti fait également partie des cardinaux électeurs pour la désignation du nouveau pape, c'est sa troisième mission en tant que "protodiacre". Et il n'est pas le seul tricolore à participer à l'élection. François-Xavier Bustillo (évêque d'Ajaccio), Christophe Pierre (nonce apostolique aux Etats-Unis), Jean-Marc Aveline (papabili et archevêque de Marseille) et enfin Philippe Barbarin (ex-archevêque démissionnaire de Lyon), font également partie des cardinaux électeurs et participeront au conclave qui débute ce mercredi 7 mai 2025.