Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 6 mai 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. L'heure du tirage passée, que disent les résultats de l'Euromillions ? Y a-t-il eu un grand vainqueur pour ce tirage ?

Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 6 mai 2025 a-t-il fait de vous un millionnaire ? Avec 110 millions d'euros en jeu ce soir, les participants ont dû être nombreux à tenter leur chance un peu partout en Europe. Pour l'heure, on ignore encore s'il y a eu un grand vainqueur ou non. Le mieux est donc de comparer sa combinaison avec le résultat Euromillions du jour à retrouver sans plus attendre ci-dessous. Une chose est sûre, un nouveau tirage Euromillions sera organisé vendredi. Il sera possible de remporter au minimum 17 millions d'euros, moyennant 2,50 euros, prix d'une grille classique. Voici tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 06/05/2025 8 - 23 - 24 - 47 - 48 et les numéros étoile 4 - 9

MyMillion : LW 054 7366

Comment jouer au tirage de l'Euromillions ? Pour ceux qui n'ont jamais joué, participer au tirage de l'Euromillions est un véritable jeu d'enfant. Pas vraiment besoin de stratégie ou d'un quelconque savoir, il suffit de se rendre dans un point de vente de la Française des jeux en ville, souvent un bar-tabac, ou directement sur le site internet de la FDJ ou encore sur son application mobile. Là, un joueur doit cocher au minimum cinq chiffres compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles pour pouvoir créer une combinaison. La grille doit être validée avant 20h15 le jour du tirage. Le plus difficile est d'attendre le verdict.

À noter qu'il est également possible de cocher davantage de chiffres sur une même grille que les sept nécessaires. Attention cependant, le prix de la grille ne sera pas le même. Au lieu des 2,50 euros demandés pour une grille classique, comptez 7,50 euros pour une grille qui compte un numéro étoile de plus, et même 15 euros pour six chiffres et deux numéros étoile. Pour ceux qui auraient les moyens, il est possible de cocher que jusqu'à neuf chiffres et trois numéros étoile sur une même grille. Si vos chances de remporter le tirage Euromillions seront forcément plus importantes, cela ne veut pas dire que vous le remporterez pour autant. Attention encore une fois, la note est salée : la grille vous sera vendue 945 euros. À chacun de voir si le prix en vaut vraiment la chandelle...