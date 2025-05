Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 7 mai 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 7 mai a-t-il fait de vous un millionnaire ? Les résultats sont à retrouver sans plus attendre dans notre page.

Trois millions d'euros étaient mis en jeu ce mercredi 7 mai 2025. Ce sont désormais quatre millions d'euros que la Française des jeux propose pour son prochain tirage du Loto qui aura lieu samedi. Cela signifie qu'il n'y a donc pas eu de grand vainqueur ce soir. Mais si personne n'a eu assez de chance pour parier sur le bon résultat Loto, certains petits chanceux ont tout de même réussi à trouver une partie de la combinaison. Ainsi, selon la répartition des gains annoncée sur le site de la FDJ, on apprend qu'une grille avait été cochée des cinq bons chiffres. Seul le numéro Chance n'était pas le bon. Son ou ses propriétaires empochent ainsi 170 093 euros. Quatorze grilles ont également permis à leurs propriétaires de repartir, chacun, avec 2 965,30 euros. Découvrez sans plus attendre tous les résultats Loto du jour :

Tirage du 07/05/2025 1 - 32 - 36 - 41 - 46 et NChance 9

Joker+ 0 462 656

Option 2nd tirage : 4 - 24 - 25 - 33 - 46

10 codes gagnants : B 4583 4043 - E 5314 9714 - L 0341 2752 - L 5968 2832 - O 3650 4549 - P 6584 3855 - Q 1915 4426 - S 8046 8539 - T 7148 0584 - U 5911 5467

Pour celles et ceux qui souhaitent tenter leur chance à nouveau cette semaine, sachez que demain, jeudi, la Française des jeux organise un tirage EuroDreams. Il permettra au potentiel vainqueur de recevoir une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. La mise est de 2,50 euros pour une grille simple. Puis, vendredi 9 mai, l'Euromillions promettra aux participants de gagner jusqu'à 124 millions d'euros. Une belle somme bien plus importante que les gains proposés au Loto ce mercredi. La grille est également vendue 2,50 euros.

Comment se présente une grille et comment jouer ?

Une grille Loto se compose de 49 numéros dits "normaux" (de 1 à 49) et de 10 numéros complémentaires (de 1 à 10), aussi appelés numéros Chance. Pour remplir une grille de Loto matériellement, il faudra vous munir d'un stylo noir et cocher cinq numéros "normaux" et un numéro Chance. Pour obtenir un ou des bulletins sous format papier, il faut se rendre dans le point de vente FDJ le plus proche, qui est souvent un bureau de tabac.

Il est aussi possible de jouer en ligne ou sur l'application mobile. Il faut ensuite sélectionner cinq numéros normaux et un numéro Chance dans une grille de Loto en ligne. Il est possible d'ajouter une grille supplémentaire. Pour jouer sans avoir à choisir les numéros et en laissant faire le hasard, il est nécessaire de demander un flash.