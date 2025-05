Météo : 19 départements placés en alerte pour orages ce vendredi, déjà des craintes pour ce week-end

Près de vingt départements français sont placés en vigilance jaune pour "orages" ce vendredi. Météo France annonce que la situation va se dégrader dès demain, et pendant tout le week-end.

Un nouvel épisode orageux sur une grande partie du pays. En effet, de nouveaux orages forts devraient parcourir la France, à commencer par ce vendredi, et ce, durant tout le week-end. "Des averses orageuses sont attendues sur les massifs, des Pyrénées aux Alpes en passant par l'Auvergne. En plaine, les averses restent faibles et touchent les régions allant de la Bretagne au Sud", indique Météo France, ce vendredi 9 mai. En soirée, les orages se propageront sur l'ouest aquitain.

Météo France conseille dès ce vendredi de s'éloigner des arbres et des cours d'eau, de s'abriter dans un bâtiment en dur en cas de fortes pluies, de se tenir informé, d'éviter de se déplacer au maximum, de protéger les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés et d'éviter d'utiliser son téléphone et les appareils électriques. Des conseils valables si la vigilance passe au orange. Pour l'heure, elle est encore au niveau jaune.

Ce vendredi, 19 départements sont concernés par la vigilance jaune pour "orages" : le Finistère, les Côtes d'Armor, l'ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, l'Indre, le Doubs, le Jura, l'Ain, Le Puy-de-Dôme, la Loire, Le Cantal, la Haute-Loire, l'Isère, la Dôme, l'Ardèche et les Pyrénées Atlantiques. La vigilance est prévue jusqu'à minuit.

Une dégradation sur la moitié ouest du pays ce week-end

Dès demain, samedi 10 mai, la situation va se dégrader. "Le temps tourne à l'orage au fil des heures. Dans l'après-midi, les averses orageuses sont assez fortes par endroits de la Gironde aux Pyrénées-Atlantiques avec parfois de la grêle et des rafales de vent atteignant les 90/100 km/h. Quelques orages éclatent aussi sur l'ensemble de la façade ouest dans l'après-midi, et sur les Pyrénées et les Alpes", précise la station météorologique. Dans la soirée de samedi, les orages pourraient même devenir plus intenses des pays de Loire à la Charente. Du Centre-Est au Sud-Est, le ciel est variable. En outre, quelques averses se déclenchent sur le relief corse.

Dimanche, des pluies s'organisent sous forme d'un front qui progresse lentement depuis la façade atlantique, s'attardant surtout sur une moitié ouest du pays. "En cours d'après-midi, des orages peuvent éclater. Des cumuls de 30 à 40 mm sont possibles en plaine entre le midi-toulousain et l'Auvergne. Dans l'arrière-pays languedocien, les valeurs peuvent atteindre 50 à 70 mm", prévient Météo France dans ses dernières prévisions.