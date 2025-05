Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 10 mai 2025, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto de ce samedi 10 mai 2025. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 4 millions d'euros.

Et si ce soir, au moment de poser votre tête sur l'oreiller, vous étiez millionnaire ? Fini les tracas financiers et à vous la belle vie ! Plus de stress pour rembourser votre prêt, que du plaisir à partir en vacances et même à vous l'acheter cette voiture qui vous fait de l'œil depuis toujours ! L'occasion aussi de faire plaisir à vos proches ! Pourquoi ne pas offrir des vacances loin de vous à votre ado et ses copains pour enfin se retrouver tranquille sur une plage de sable blanc ?

Pour accéder à ce rêve et remporter la somme de 4 millions d'euros mis en jeu par la FDJ, il faut faire un bref passage par la réalité et jouer au loto de ce soir. Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux. Vous pouvez aussi vous rendre en point de vente physique de la FDJ, mais attention aux horaires d'ouverture du weekend. Vous devrez acheter au moins une grille, pour 2,20 euros, et la remplir en cochant 5 numéros sur 49 et un numéro chance sur 10. Si tous les numéros sont les bons, c'est le jackpot et à vous la vie de rêve !

Les résultats