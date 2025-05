Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 12 mai 2025, 5 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce premier tirage Loto de la semaine, cinq millions d'euros sont mis en jeu. Trouverez-vous les résultats du jour ?

La semaine commence par un tirage du Loto. Comme chaque lundi, les joueurs peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15. La grille de base, soit composée de cinq chiffres compris entre 1 et 49 et d'un numéro Chance parmi les 10 possibles, est vendue 2,20 euros. Lors de chaque tirage du Loto, ce sont au minimum deux millions d'euros qui sont mis en jeu. Ce soir, la cagnotte est plus élevée. Comptez cinq millions d'euros si vous trouvez les résultats Loto gagnant du jour. Reste qu'il faut encore parier sur la bonne combinaison, ce qui est loin d'être une mince affaire. En ne jouant que le minimum de chiffres nécessaires à la composition d'une combinaison, un joueur n'a qu'une chance sur plus de 19 millions de ressortir grand vainqueur de ce tirage !

Le saviez-vous ? Si cinq millions d'euros sont à remporter ce lundi, ce qui représente tout de même une sacrée somme, demain, mardi 13 mai, un jackpot des plus attrayants sera proposé aux amateurs de loteries. En effet, à l'occasion du tirage Euromillions de mardi, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront un jackpot de 137 millions d'euros. De quoi susciter les convoitises ! Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour ce futur tirage. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 mardi pour valider leur(s) grille(s). Les résultats seront connus dans la foulée du tirage Euromillions, soit aux alentours de 21h30.