Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 13 mai 2025, 137 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. La soirée s'annonce riche en émotions. 137 millions d'euros sont mis en jeu ce mardi soir. Trouverez-vous les résultats ?

Premier tirage de la semaine, mais pas des moindres ! En effet, depuis quelques tirages Euromillions déjà, la cagnotte ne cesse de grossir, encore et encore. Ce mardi 13 mai 2025, ce sont 137 millions d'euros qui sont mis sur la table. Une somme qui ne devrait pas laisser de marbre la plupart des participants. Il s'agit en effet de l'équivalent de 105 384 smic, soit 8 782 années de revenu minimum pour l'éventuel vainqueur du jour. Mais encore faut-il que quelqu'un parvienne à parier sur les bons résultats gagnants. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance, moyennant 2,50 euros. La combinaison sera livrée ici même vers 21h30 :

Si 137 millions d'euros représentent une coquette somme, c'est loin d'être le plus gros jackpot qui puisse être mis en ligne à un tirage de l'Euromillions. La cagnotte peut en effet atteindre les 250 millions d'euros. Récemment, le jackpot a d'ailleurs atteint un tel montant. L'euphorie était alors à son paroxysme. C'était la toute première fois qu'un jackpot de l'Euromillions atteignait une telle somme. C'est finalement un joueur ayant tenté sa chance en Autriche qui était parvenu, le 28 mars 2025, a remporté le gros lot. Il fallait avoir joué ce jour-là le 10, le 21, le 30, le 42, le 45 et les numéros étoile 1 et 9. Si à l'origine 243 millions d'euros avaient été mis en jeu, face à l'engouement et au nombre de paris, le montant de la cagnotte avait finalement été revu à la hausse atteignant donc pour la toute première fois de l'histoire de ce jeu les fameux 250 millions d'euros.