Vigilance orages : 47 départements en alerte ce mercredi, les précisions

Si le beau temps est de retour dans le nord et l'est de la France, des orages menacent encore presque la moitié du pays.

Mardi 13 mai, plus de 70 départements étaient en vigilance jaune orages. Le temps a été très instable sur une grande partie du pays. Ce mercredi, une accalmie commence avec le retour de l'anticyclone sur le nord des îles britanniques. Le nord, le bassin parisien et l'est de la France vont connaitre une journée ensoleillée avec des températures à la hausse, pouvant atteindre les 25 degrés. Toutefois, à l'ouest et sur la moitié sud, le temps est encore orageux en ce milieu de semaine.

Dans l'après-midi, des ondées orageuses pourront éclater en Normandie, en Bretagne, dans le Centre et surtout sur les Pyrénées, les Alpes et les Cévennes. Ainsi, 47 départements ont été placés en vigilance jaune orages par Météo-France pour ce mercredi. Le niveau de vigilance jaune n'indique pas de risque majeur pour la population, mais appelle à la vigilance, notamment face au risque d'inondations localisées.

© Météo France

L'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Corrèze, les Côtes d'Armor, la Creuse, le Drôme, l'Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, le Gers, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, les Landes, la Loire, les Hautes-Alpes, la Haute-Corse, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Sarthe, la Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse et la Vendée sont concernés.

Les orages peuvent "s'accompagner de petites chutes de grêle et de pluies marquées, notamment en Bretagne et sur le sud de l'Aquitaine", précise Météo-France. Ils pourraient se poursuivre en soirée, notamment dans le sud-ouest. Ce mercredi devrait toutefois être la dernière journée orageuse de la semaine. Jeudi, l'instabilité prendra fin, seul un risque autour des Pyrénées persiste. Si les températures seront plus basses que la veille avec la bise qui va s'imposer au nord, une belle journée se profile sur la quasi-totalité du territoire.