Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 14 mai 2025, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. La Française des jeux propose six millions d'euros ce mercredi soir. Le tirage du Loto fera-t-il un vainqueur ? Réponse à l'heure des résultats.

Pour ce nouveau tirage Loto, ce sont désormais six millions d'euros qui sont mis en jeu ce mercredi 14 mai 2025. Une cagnotte qui commence à être intéressante, même si on est loin des montants fous qui ont pu être atteints par le passé à ce jeu de hasard. Quoi qu'il en soit, les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance et valider leur(s) grille(s). Il leur en coûtera 2,20 euros pour une grille de base, cochée de cinq chiffres et un numéro Chance. Le tirage Loto aura lieu vers 21 heures environ. Le résultat sera livré ici même dans la soirée, dans la foulée de l'annonce de la combinaison gagnante :

Le saviez-vous ? Vendredi 16 mai 2025, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront une cagnotte pour le moins attrayante. Ce sont désormais 154 millions d'euros qui sont mis en jeu au tirage de l'Euromillions. Ce n'est certes pas encore les 250 millions d'euros qui ont été mis en jeu récemment le 28 mars dernier et remportés par un Autrichien, mais l'enjeu commence à être colossal. Rappelons qu'au tirage de l'Euromillions, le gros lot minimal est de 17 millions d'euros. Faute de vainqueur ayant eu assez de chance pour mettre la main sur les résultats gagnants, le jackpot est ensuite remis en jeu moyennant plusieurs millions d'euros supplémentaires, tirage après tirage. Cela fait donc quelques tirages que personne ne semble avoir assez de chance. Au Loto, un million d'euros est ajouté entre chaque tirage, ce qui permet au gros lot de monter davantage en douceur. En cas de non victoire ce mercredi soir, ce seront donc sept millions qui seront mis en jeu samedi, lors du prochain tirage. En revanche, si grand gagnant il y a ce soir, ce seront deux millions d'euros qui seront remis en jeu samedi.