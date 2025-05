Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 16 mai 2025, 154 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce vendredi soir s'annonce riche en émotions. Les résultats seront connus vers 21h30.

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 154 millions d'euros. Un gros lot conséquent, qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. En attendant de voir une telle somme mise en jeu, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Ces derniers temps, que ce soit au tirage de l'Euromillions ou au Loto, les jackpots semblent inatteignables. Tirage après tirage, plus personne n'a suffisamment de chance pour décrocher le gros lot. En effet, alors que la cagnotte de l'Euromillions est ce vendredi soir de 154 millions d'euros, alors qu'initialement elle était de 17 millions d'euros, au tirage du Loto, ce seront sept millions d'euros qui seront mis en jeu samedi 17 mai à l'occasion du prochain rendez-vous. Une cagnotte ridicule par rapport à celle de l'Euromillions. Néanmoins, quand on sait qu'elle était initialement de deux millions d'euros et qu'elle grossit d'un million d'euros à chaque tirage resté sans grand vainqueur, l'enjeu apparaît tout de suite plus important. Pour les amateurs de jackpots, il est dès à présent possible de tenter sa chance pour ce futur tirage moyennant 2,20 euros. Il sera possible de jouer jusqu'à samedi, 20h15.