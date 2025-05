Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 16 mai 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Après un nouveau tirage Euromillions riche en émotions, les résultats sont à retrouver sans plus attendre sur notre page.

Fin du suspense. Et les déçus risquent d'être nombreux. En effet, le jackpot de 154 millions d'euros qui étaient proposés ce vendredi 16 mai 2025 au tirage de l'Euromillions n'a pas été remporté. Résultat, ce sont désormais 167 millions d'euros qui sont mis en jeu. Le prochain tirage aura lieu mardi 20 mai. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. D'ici là, il est également possible de consulter les résultats Euromillions de ce vendredi. Peut-être avez-vous empoché un petit quelque chose. L'une des grilles ayant été validées en France a permis à son propriétaire de remporter 199 795,20 euros. Une autre, 33 353,80 euros. Le mieux est donc de vérifier dès à présent vos chiffres du jour :

Tirage du 16/05/2025 6 - 9 - 25 - 37 - 46 et les numéros étoile 6 et 12

MyMillion : CI 695 9575

Ces derniers temps, que ce soit au tirage de l'Euromillions ou au Loto, les jackpots semblent inatteignables. Tirage après tirage, plus personne n'a suffisamment de chance pour décrocher le gros lot. En effet, alors que la cagnotte de l'Euromillions était donc ce vendredi soir de 154 millions d'euros, alors qu'initialement elle était de 17 millions d'euros, au tirage du Loto, ce seront sept millions d'euros qui seront mis en jeu samedi 17 mai à l'occasion du prochain rendez-vous. Une cagnotte ridicule par rapport à celle de l'Euromillions. Néanmoins, quand on sait qu'elle était initialement de deux millions d'euros et qu'elle grossit d'un million d'euros à chaque tirage resté sans grand vainqueur, l'enjeu apparaît tout de suite plus important. Pour les amateurs de jackpots, il est dès à présent possible de tenter sa chance pour ce futur tirage moyennant 2,20 euros. Il sera possible de jouer jusqu'à samedi, 20h15. Les résultats Loto seront communiqués dans la soirée sur le site et l'application de la Française des jeux ainsi que sur TF1 et, bien entendu, sur Linternaute.com.