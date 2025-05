Orages dans le Var : trois morts et des "scènes de guerre" dans le Lavandou

De violents orages ont touché le Sud-Est ce mardi 20 mai, entraînant des crues soudaines et faisant au moins trois victimes dans le département du Var.

Ce mardi 20 mai au matin, de violents orages et des pluies torrentielles ont causé d’importants dégâts dans le département du Var, notamment à Cavalière, où 256 mm de pluie sont tombés en une heure. La montée de l'eau "a été très rapide", a raconté une personne présente dans la commune sur BFMTV. Ce niveau de précipitations exceptionnel a provoqué le débordement des ruisseaux, l’effondrement de routes et d’importants dommages aux infrastructures. Près de 400 pompiers et militaires de la sécurité civiles ont effectué "plus de 500 interventions", a indiqué Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur sur X, particulièrement à Cavalière et au Lavandou, zones les plus touchées.

Bénédicte Pélissié, gérante du restaurant Le Grand Bleu, a raconté au micro de BFM Toulon Var : "Tout ce qui est congélateur, frigo, tout est foutu. On va tout jeter, rien ne va repartir. Pour le moment on n'a pas d'eau ni d'électricité". La restauratrice depuis 30 ans et son équipe s'efforcent désormais de nettoyer les lieux et de sauver ce qui peut l’être.

Trois morts dans le Var

Au Lavandou, une cellule de crise a été mise en place pour aider les populations touchées et assurer la communication avec les résidents en difficultés. Le maire Gil Bernardi a décrit un "phénomène extraordinaire" dans le quartier de Cavalière : "Il n'y a plus rien, plus d'eau potable, de station d'épuration, d'électricité, le choc est important. On a toute une partie de la commune qui n'est pas accessible, les routes sont arrachées, les ponts fracassés. Il y a une démolition très importante". L'élu parle même de "scènes de guerre" avec des routes et des ponts "arrachés". L'aérodrome de La Môle/Saint-Tropez est fermé suite aux inondations, a précisé la préfecture dans un bilan à 17h30.

Au-delà des dégâts matériels, le bilan a fait état de trois morts dans le département, selon la gendarmerie du Var. Parmi les trois victimes des intempéries se trouve un couple de personnes âgées. Le corps de la femme de 84 ans a été découvert sur la voie publique et celui de son époux d'un an son ainée, au large des côtes, selon BFMTV. Probablement "pris par surprise" par la "brusque montée des eaux", ils "n'ont pas eu le temps de s'échapper", d'après le lieutenant-colonel Gaëlle Rouault, commandante de la compagnie de gendarmerie de Hyères, citée par Ouest-France. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort, affirme le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz.

La troisième personne décédée a été retrouvée dans son véhicule à Vidauban. Il s'agit d'une femme de 81 ans. Le maire de la commune, Claude Pianetti, a précisé sur Facebook qu'une "conductrice et sa passagère se sont engagées sur un chemin de campagne totalement submergé". Tombant dans un fossé, seule la conductrice a pu être sauvée par l'intervention d'un élu municipal qui se trouvait sur les lieux.

Emmanuel Macron a adressé ses "condoléances attristées"

Emmanuel Macron a indiqué que deux personnes sont toujours portées disparues. Il a adressé ses "condoléances attristées" aux familles et aux proches des victimes des intempéries, rapporte Ici. "À tous les sinistrés, je veux dire que la Nation sera là, fraternelle et solidaire", a ajouté le président de la République. "Là, avec les forces de secours, pour surmonter les prochaines heures. Là, pour reconstruire." Le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur a assuré de son côté que le gouvernement soutiendrait la commune et l’ensemble du territoire touché, notamment par une probable reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, qui devrait être obtenue "le plus rapidement possible".

Pour rappel, Météo France avait placé le Var en alerte orange dès 6 heures ce mardi matin. Les systèmes orageux présents sur le littoral méditerranéen "ont donné des cumuls intenses en 2 heures" dans le Var : "On a relevé des cumuls parfois supérieurs à 100 mm", voire à "plus de 170 mm à Vidauban". Les précipitations orageuses se sont accompagnées de fortes rafales de vent, des vents à plus de 100 km/h ont soufflé sur le littoral, mais aussi de petite grêle. Dans une moindre mesure, les Alpes-Maritimes ont été concernées par des remontées orageuses nécessitant un niveau de vigilance jaune.

La dernière vigilance orange qui était en place dans le département pour les pluies et les inondations a finalement été levée à 14 heures, ce 20 mai. À la mi-journée, Météo France avait déjà levé l'alerte orange qui concernait les orages et plus tôt dans la matinée, les départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne étaient sortis de vigilance.