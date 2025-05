Orages dans le Var : plusieurs morts et des dégâts terribles

Ce mardi 20 mai, de violents orages ont éclaté dans le Sud-Est, entraînant des inondations et faisant au moins trois morts dans le Var.

Au Lavandou, une commune du Var, le maitre Gil Bernardi décrit un "phénomène extraordinaire" : "Il n'y a plus rien, plus d'eau potable, de station d'épuration, d'électricité, le choc est important. On a toute une partie de la commune qui n'est pas accessible, les routes sont arrachées, les ponts fracassés. Il y a une démolition très importante". Au-delà des dégâts matériels, un bilan provisoire fait état de trois morts et de deux personnes portées disparues dans le département selon la gendarmerie du Var.

Les précipitations abondantes ont fait réagir certains cours d'eau, notamment sur le secteur du Lavandou. La montée de l'eau "a été très rapide" raconte une personne présente à Cavalière sur BFMTV. Des inondations et des crues sont encore attendues cet après-midi selon la sous-préfète du Var, Joséphine Guigliano-Boutonnet. "Des crues sont attendues sur la Mole, la Giscle et sur le bassin versant de l'Aille", alerte-t-elle sur la chaîne d'info.

Les intempéries ne sont toutefois pas tout à fait fini dans le Sud-Est. Ce mardi matin, les systèmes orageux présent sur le littoral méditerranéen "ont donné des cumuls intenses en 2 heures" dans le Var : "On a relevé des cumuls parfois supérieurs à 100mm", voire à "plus de 170 mm à Viadauban". Les précipitations orageuses se sont accompagnées de fortes rafales de vent, des vents à plus de 100 km/h ont soufflé sur le littoral, mais aussi de petit grêle. Dans une moindre mesure, les Alpes-Maritimes ont été concernées par des remontées orageuses nécessitant un niveau de vigilance jaune. Les pluies tombent encore mais "sont en train de s'affaiblir [...] même si quelques orages persistent encore sur le littoral", écrit Météo France.

Le plus de l'orage est passé puisque Météo France a levé la dernière vigilance orange qui était en place dans le Var pour les pluies et les inondations à 14 heures, ce mardi 20 mai. A la mi-journée, elle a levé l'alerte orange qui concernait les orages et plus tôt dans la matinée ce sont les départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne qui sont sortis de vigilance.

Dernières mises à jour

16:26 - L'équivalent de trois mois de pluie est tombé en quelques heures dans le Var Les précipitations dans le Var ont été telles que l'équivalent de plusieurs mois de pluie est tombé en seulement quelques heures dans le Var. À Vidauban, 185,9 mm de pluie ont tombé, soit presque 186 litres d'eau par m², entre 7h et 13h ce mardi. A titre de comparaison, la normale mensuelle pour le mois de mai est de 54 mm. Sur le secteur du Lavandou, Météo France indique qu'entre "80 et 100mm" sont tombés en très peu de temps et parfois plus comme aux Mayons où 114,5 mm de précipitations ont été recensés.

15:53 - Les recherches de personnes disparues interrompues Alors que deux personnes sont portées disparues, les recherches pour les retrouver ont été arrêtées d'après les informations de BFMTV recueillies auprès de la préfecture et de la gendarmerie.

15:43 - Une "catastrophe de grande ampleur" au Lavandou Après les orages et les inondations de la matinée, le maire de la commune du Lavandou qui a été particulièrement touché a déploré une "catastrophe choquante d'une grande ampleur", dans une conférence de presse tenue à 14 heures. "C'est vraiment un phénomène extraordinaire qui s'est produit, un nuage s'est arrêté sur Cavalière et pas ailleurs. Il n'y a plus rien, plus d'eau potable, de station d'épuration, d'électricité, le choc est important. À l'heure où nous parlons, on a toute une partie de la commune qui n'est pas accessible, les routes sont arrachées, les ponts fracassés. Il y a une démolition très importante", a-t-il déclaré.

15:16 - Trois morts et deux disparus selon un nouveau bilan Trois personnes sont mortes et deux autres sont portées disparues dans le Var selon le nouveau bilan de la gendarmerie du Var rapporté par BFMTV. Les deux personnes disparues sont recherchées à Cavalière et à Vidauban. Le préfet du Var, Philippe Mahé, a indiqué en parallèle que 50 personnes ont été mises en sécurité à la suite des inondations touchant le Var. "Des reconnaissances sur le terrain sont toujours en cours et ce bilan reste provisoire", indique la préfecture.

14:59 - La bilan passe à deux morts et un disparu dans le Var Le bilan s'alourdit après les intempéries dans le Var. Une des deux personnes disparues, celle dont le véhicule a été retrouvé vide d'occupant à Vidauban, a été retrouvée morte selon les informations d'un gendarme à BFM Toulon Var. "Nous sommes au regret de déplorer le décès d’une personne noyée dans son véhicule", a confirmé le maire de la commune Claude Pianetti, dans un communiqué. Le nombre de décès est donc porté à deux et une personne est toujours portée disparue et recherchée au Lavandou.

14:31 - Plus aucune vigilance orange activée Plus une seule vigilance orange n'est en cours en France. L'agence météorologique a levé l'alerte concernant les pluies et les inondations dans le Var à 14 heures. Désormais, seuls des vigilances jaunes sont en cours dans une trentaine de départements. Toutefois, la pluie continue de pleuvoir dans le Sud-Est même elle est en train de s'affaiblir avec l'éloignement des cellules orageuses en mer. Reste que les inondations causées par les précipitations pourraient mettre du temps à se résorber et qu'un risque de crue demeure dans le Var cet aprés-midi.

13:23 - Deux personnes disparues dans le Var Les orages qui frappent le Var produisent des pluies abondantes qui entraînent à leur tour des inondations. Depuis le début des intempéries, une personne a été retrouvée morte au Lavandou, a indiqué le préfet faisant un état d'un bilan "provisoire". Deux autres personnes sont portées disparues dans le département. L'une d'elle se trouvait dans sa voiture à Vidauban, le véhicule a été retrouvé mais vide. Des opérations de recherches sont en cours avec l'aide d'hélicoptères.

13:01 - La vigilance orage levée dans le Var, une alerte toujours en cours pour la pluie et les inondations Météo France a levé la vigilance orange pour les orages dans le Var, mais elle a prolongé l'alerte orange en ce qui concerne les pluies et les inondations jusqu'en début d'après-midi à 14h. Si les orages se sont calmés, les pluies se sont avérées très importantes dans le département et ont donné des "cumuls intenses en 2 heures". "On a relevé des cumuls parfois supérieurs à 100 mm" et même "plus de 170 mm à Viadauban", précise l'agence. De fortes rafales de vent allant à plus 100km/h et de la petite grêle ont été aussi observées sous ces systèmes orageux.

12:32 - Un mort dans les intempéries dans le Var Une personne est morte au Lavandou et une autre est portée disparue, a fait savoir la préfecture du Var. Le corps a été découvert lors de missions de reconnaissance, apprend-on avec le le communiqué de la préfecture. Plus de 200 sapeurs-pompiers sont mobilisés et une cinquantaine d’interventions ont été effectuées dans le Var entre hier soir et ce matin.

11:41 - Le trafic SNCF perturbé à cause des orages dans le Lot-et-Garonne Le dégâts causés par les orages sur la ligne de train au niveau de Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, sont responsables du déraillement d'un train, mais aussi de l'interruption du trafic depuis 21 heures, lundi soir. D’importants travaux vont être nécessaires pour rétablir le trafic selon la SNCF qui a envoyé des personnes sur place : "Nos équipes sont mobilisées pour assurer les réparations nécessaires". D'ici là, la circulation des trains dans le secteur sera perturbée pour les trains intercités comme les TGV. "La circulation des trains sera interrompue entre Marmande et Agen dans les 2 sens pendant au moins plusieurs jours en raison des dégâts causés à l’infrastructure par de fortes inondations autour de Tonneins", a prévenu la SNCF dans un communiqué diffusé en fin de soirée lundi. En revanche, la circulation des trains entre Agen et Montauban dans les deux sens devrait reprendre après 12 heures, ce mardi.

10:29 - Déjà 100 mm dans le Var, vigilance jusqu'à la mi-journée Les systèmes orageux qui survolent le Var ont donné d'importants cumuls de pluie en 2 heures avec des cumuls parfois supérieurs à 100 mm. Les orages "sont à l'affaiblissement", mais conservent des intensités soutenues et "peuvent encore produire de fortes intensités de pluie, des chutes de grêle et de fortes rafales de vent". Après un état stationnaire, les intempéries se déplacent lentement vers l'est, à la mi-journée ils doivent se diriger vers la mer et les Alpes-Maritimes en perdant en intensité.

09:54 - Le déraillement d'un TGV causé par les inondations dans le Lot-et-Garonne Parmi les dégâts les plus importants causés par les orages et les intempéries, il y a le déraillement d'un TGV Inoui qui circulait entre Bordeaux et Toulouse au niveau de Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. Les violentes inondations ont creusé le ballast, le lit de pierre sous les voies ferrées, laissant un trou de deux mètres sous les rails selon les informations d'Actu. Lorsque le train est passé sur cette portion de route, il a déraillé et s'est retrouvé immobilisé. "Le ballast est parti et s’est logé sur une maison en contrebas, ça aurait pu être pire vraiment, on est tous sonnés, on n’a pas eu de victimes", a indiqué à RMC l’adjointe au maire de Tonneins Céline Boussié. Les 507 personnes qui se trouvaient à bord du train ont pu être évacuées et conduites, en bus, vers le complexe cultuel de Tonneins pour être pris en charge et passer la nuit.

09:36 - Inondations, orages de grêles.. Les images des dégâts en Occitanie Les orages de lundi ont entraîné de nombreux dégâts dans les départements d'Occitanie : les pluies abondantes ont causé des inondations qui se sont transformées en torrent dans les rues de certains communes comme le montre cette vidéo filmée par un riverain de Lautrec dans le Tarn. Les mêmes scènes ont été observées ailleurs dans la région. Les orages se sont également accompagnés de grêles par endroits et par moments. Les tempêtes de grêle n'ont le plus souvent duré que quelques minutes, mais cela était suffisant pour voir des grêlons de 5 à 10 cm s'abattre en grande quantité et causer d'importants dégâts sur les toitures, les fenêtres ou encore les voitures.

09:03 - Des risques d'orages violents dans le Sud-Est Seul le département du Var reste placé en vigilance orange pour les orages ce mardi 20 mai. Mais les intempéries doivent toucher toute la zone du littoral méditerranéen, du Gard aux Alpes-Maritimes tous placés en vigilance jaune, selon les prévisions de Météo France. L'agence n'écarte pas la possibilité d'augmenter le niveau d'alerte dans la région au cours de la matinée. Les orages pourraient être violents, s'accompagner de grêle et "produire de fortes intensités de pluie (80 à 120 mm en trois heures)". Les perturbations orageuses devraient cependant se décaler en met en fin de matinée.