Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 20 mai 2025, 167 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. La soirée s'annonce prometteuse, avec un nouveau tirage Euromillions et surtout, un jackpot de... 167 millions d'euros.

Le tirage Euromillions de ce mardi 20 mai 2025 s'annonce une nouvelle fois riche en émotions. Et pour cause, ce sont désormais 167 millions d'euros qui sont mis en jeu. Les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance moyennant 2,50 euros, prix de la grille de base à l'Euromillions. Les résultats tant attendus devraient, eux, être connus vers 21h30. Cela fait plusieurs semaines maintenant que le jackpot de l'Euromillions ne parvient plus à être remporté. Conséquence : il ne cesse de grossir. À l'origine, 17 millions d'euros avaient été mis en jeu. Alors, la roue va-t-elle enfin tourner ? Le résultat Euromillions sera dévoilé ci-dessous dès qu'il sera connu :

Les prochains tirages organisés par la Française des jeux devraient être également particulièrement savoureux. Il n'y a en effet pas qu'à l'Euromillions que l'enjeu ne cesse de grimper. Au Loto, si on est sur un tout autre ordre d'échelle en matière de cagnotte, ce sont neuf millions d'euros qui seront mis en jeu demain, mercredi. Rappelons qu'à ce jeu de hasard, le gros lot minimum est de deux millions d'euros quand la cagnotte remportée s'élève en moyenne à cinq millions d'euros. Au-delà de ce tirage, un Loto Mission nature est prévu ce samedi 24 mai. Au minimum 10 millions d'euros seront mis en jeu. En revanche, ce seront toujours 10 codes permettant chacun de faire remporter 20 000 euros qui seront tirés au sort.

Pour les amateurs de grosses cagnottes, un Super Loto sera également organisé à l'occasion du prochain Vendredi 13. Jour de malchance pour les uns, de bonheur pour les autres, le Vendredi 13 est une date spéciale, et même incontournable, pour les amateurs de jeux de hasard. En juin prochain, un nouveau tirage Loto aura exceptionnellement lieu un vendredi pour proposer un rendez-vous qui s'annonce déjà prometteur. Treize millions d'euros seront à remporter, ainsi que 50 codes à 20 000 euros. La grille sera, de fait, vendue un peu plus cher qu'en temps normal : 3 euros, au lieu de 2,20 euros.