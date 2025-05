Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 21 mai 2025, 9 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce tirage Loto, la Française des jeux promet neuf millions d'euros à qui trouvera les résultats.

La soirée s'annonce riche en émotions. Pour ce nouveau tirage du Loto, la Française des jeux propose une cagnotte somme toute plutôt alléchante. En effet, ce sont neuf millions d'euros qui sont mis en jeu. C'est sept millions d'euros de plus que la cagnotte minimale à ce jeu de hasard et quatre millions de plus que le gros lot moyen remporté. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance moyennant 2,20 euros. Il leur faut cocher cinq chiffres parmi les 49 possibles et un numéro Chance parmi les 10 disponibles. Tous les résultats Loto seront dévoilés vers 21 heures ici même :

Et quoi qu'il se passe ce mercredi, qu'il y ait ou non un grand vainqueur, la Française des jeux annonce déjà un prochain tirage avec 10 millions d'euros minimum en jeu. Samedi 24 mai 2025, un Loto Mission nature va être organisé. Un peu sur le même principe que le Loto du Patrimoine, 0,43 euro du prix du ticket sera reversé par l'État à l'Office français de la biodiversité. À noter également que la Française des jeux annonce également un Super Loto le vendredi 13 juin prochain. Treize millions d'euros seront à remporter, ainsi que 50 codes permettant chacun d'empocher 20 000 euros. La grille de base sera en revanche vendue 3 euros au lieu de 2,20 euros. Enfin, pour les amateurs d'énorme cagnotte, le prochain tirage Euromillions, prévu vendredi, sera à ne surtout pas manquer. 185 millions d'euros seront à empocher. Une somme avec laquelle le Loto pourra difficilement rivaliser. Mais rappelons qu'en ne jouant qu'une combinaison au Loto, vous avez une chance sur un peu plus de 19 millions de trouver les résultats, contre une sur... 139 millions à l'Euromillions.