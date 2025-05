55 pédocriminels présumés interpellés en France, leurs profils détonnent

Des dizaines de pédocriminels présumés ont été interpellés cette semaine après près d'un an d'enquête acharnée menée par les enquêteurs de l'Office mineurs (Ofmin). Certains profils sont jugés particulièrement inquiétants.

Un vaste coup de filet. 55 hommes ont été interpellés entre lundi et ce jeudi 22 mai 2025 dans le cadre d'une opération exceptionnelle menée par les enquêteurs de l'Office mineurs (Ofmin) et de 40 services de police judiciaire partout en France. Elle concerne le démantèlement d'un réseau de pédocriminalité officiant via la messagerie cryptée Telegram, comme révélé par RTL.

Cela faisait près d'un an que les enquêteurs étaient sur le coup. Débutée après la découverte et l'interpellation de deux pédophiles soupçonnés d'avoir violé et filmé leurs abus avant de les partager sur des messageries cryptées, l'enquête fait un grand pas en avant. Grâce à des pseudonymes, les enquêteurs sont parvenus, petit à petit, à infiltrer les boucles Telegram problématiques et à échanger avec certains membres.

Toujours selon les informations de RTL, les profils des hommes interpellés sont relativement différents. Personnel médical, un ambulancier, un militaire, un professeur de musique, des pères de famille, un grand-père et même un curé. L'un d'entre eux dispose d'un casier judiciaire "bien fourni", d'après nos confrères, "notamment pour agressions sexuelles sur mineur", précise-t-on.

Dix mois d'enquête par une task force

Agés de 25 à 75 ans, certains étaient en lien avec des pédocriminels "extrêmement dangereux", incarcérés depuis l'été dernier, a expliqué à l'Agence-France-Presse (AFP) le commissaire Quentin Bevan, chef du pôle opérationnel de l'Ofmin. "Derrière ces abuseurs avérés d'enfants, il a fallu dix mois d'enquête. Dix mois d'infiltration de milliers d'échanges, d'analyse et de détection d'images pédos par une task force montée à l'Ofmin", poursuit-il.

La "cinquantaine d'individus interpellés ont des profils particulièrement inquiétants, ce n'est pas seulement un coup de filet dans le milieu des téléchargements et de la diffusion de contenus pédopornographiques", précise une source auprès de RTL. Ce sont les hommes avec des antécédents judiciaires qui intéressaient particulièrement les enquêteurs, et notamment "au contact d'enfants, surtout ceux qui assuraient avoir déjà abusé d'enfants".

L'un des gardés à vue proposait par exemple sa jeune fille de 10 ans "pour des rapporte sexuels". "Le travail désormais est de déterminer qui est véritablement passé à l'acte et qui s'en vantait", abonde le média. Au total, 42 parquets sont concernés par ces interpellations et selon les informations de BFMTV, "les suspects sont soit déjà déférés, soit passés en comparution immédiate, soit en cours de déferrement", ce jeudi en fin de matinée.