Résultat de l'EuroDreams : le tirage du jeudi 22 mai 2025, 20 000 euros par mois pendant 30 ans en jeu

EURODREAMS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDreams de ce jeudi 22 mai. La Française des Jeux vous offre la chance de devenir rentier pendant les 30 prochaines années, avec un gain allant jusqu'à 20 000 euros par mois.

Vous arrive-t-il parfois d'envier les rentiers ? Ceux qui ont la chance de pouvoir se tourner les pouces et de profiter de la belle vie ? Qui utilisent tout ce temps libre pour simplement profiter sans se mettre de limite financières ? Et si demain, cette personne, c'était vous ? Vous auriez un poids en moins sur les épaules et un budget pour vous laisser aller à rêver tous les mois, directement sur votre compte en banque. Plus jamais de fin de mois à découvert, fini les prêts à rembourser pour les 20 prochaines années, et à vous les vacances avec les orteils en éventail sur une plage de sable blanc.

Mais pour cela, il faut d'abord remporter le jackpot à l'EuroDreams, et avant toute chose, y jouer. Pour tenter votre chance de gagner jusqu'à 20 000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros en tout, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ. Vous pouvez aussi vous rendre dans un point de vente physique de la Française des Jeux. Vous devez jouer au moins une grille, vendue à 2,50 euros, sur laquelle vous devrez cocher 6 numéros sur 40 et un N°Dream sur 5. Si tous les numéros sont les bons, c'est le jackpot et à vous la belle vie !

Les Résultats