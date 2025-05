Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 23 mai 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Tentez de remporter 185 millions d'euros ce vendredi 23 mai 2025 en jouant à l'Euromillions (FDJ) ! Vous avez jusqu'à 20H15 pour participer. Vous pourrez retrouver les résultats du tirage dès leur publication.

La FDJ vous propose de tenter de remporter 185 millions d'euros ce 23 mai en jouant à l'Euromillions ! Une somme vertigineuse qui pourrait changer votre vie à jamais. Retrouvez les résultats du tirage ici-même dès leur publication !

À quoi peut bien ressembler une vie avec 185 millions d'euros ? C'est assez simple : une maison de rêve ici, une villa ailleurs, des voyages en jet privé, un yacht au port, des œuvres d'art uniques sur vos murs, ou même des investissements pour faire fructifier cet argent. Certains rêveront de faire le tour du monde, d'autres de changer le monde — et avec une telle somme, tout est possible.

Pour jouer, rien de plus simple : il suffit de choisir cinq numéros entre 1 et 50, puis deux étoiles entre 1 et 12. Vous pouvez remplir votre grille en ligne sur le site de la FDJ, via leur application mobile, ou encore directement chez un buraliste. Mais attention, vous n'avez que jusqu'à 20h15 ce soir pour participer. Le tirage aura lieu un peu plus tard, vers 21h, et les résultats seront connus dans la foulée, généralement entre 21h30 et 22h.

Peu de chances de gagner le gros lot

Les chances de décrocher le jackpot sont minces — une sur près de 140 millions — mais chaque joueur nourrit le même rêve. Concrètement, c'est à peu près autant que d'être frappé deux fois par la foudre dans une vie. Mais l'EuroMillions ne se résume pas au seul jackpot. Il existe 12 catégories de gains. Cela signifie qu'il est possible de gagner de l'argent même si vous n'avez pas tous les bons numéros.

Ce soir, il y aura des millions de grilles validées, mais une seule pourrait faire tomber les 185 millions. Et si c'était la vôtre ?