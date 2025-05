Colère des agriculteurs : des actions "dans tous les départements" ? Le point sur les blocages

Des premiers blocages sont en cours sur certains axes de la région parisienne, au premier jour de l'examen de la proposition de loi "Duplomb" à l'Assemblée nationale. À Paris, plusieurs tracteurs sont devant le palais Bourbon.

Comme prévu, les premiers agriculteurs sont arrivés devant l'Assemblée nationale ce lundi 26 mai. Plusieurs tracteurs et banderoles trônent déjà sur les lieux. Au premier jour de l'examen de la proposition de loi Duplomb dans la chambre basse du Parlement, les agriculteurs se mobilisent contre ce qu'ils considèrent comme un "détricotage" de la proposition et un "mépris profond" des agriculteurs de la part de LFI et des Ecologistes.

Ces derniers étant contre le texte et à l'origine de la majorité des près de 3 500 amendements qui ont été déposés jeudi dernier. Pour rappel, la proposition du sénateur LR Laurent Duplomb prévoit de "lever des freins à la production d'alimentation", avec notamment, la possibilité de ré-autoriser un pesticide extrêmement contesté, l'acétamipride, considéré comme un "tueur d'abeilles" par les apiculteurs et proscrit depuis 2018

Et depuis ce lundi matin, les premières perturbations sont visible sur certains axes du pays. "Si ça ne se passe pas très bien dans les débats à l'Assemblée, mardi soir ou mercredi matin, on est prêts à aller sur l'autoroute et à bloquer le péage de Saint-Arnoult, et mes collègues, toutes les autoroutes sortant de Paris. On bloquerait le départ des parisiens", menace par exemple David Vallée, président de la FDSEA de Saint-Arnoult/Dourdan Cantonale, auprès de Ici Paris.

Essonne, Yvelines, Val-d'Oise... Les perturbations de ce lundi 26 mai

Sur la N118, un barrage filtrant a été installé dans le secteur de Saclay (Essonne). Trois tracteurs bloquaient les voies tôt ce matin, toujours selon Ici Paris. D'après Le Parisien, les agriculteurs ont désormais quitté la N118 "escortés par la police". "Ils laissent derrière eux des dizaines de palettes empêchant la réouverture de la route", précise le quotidien. "Dans le cadre de la mobilisation agricole, des perturbations sont en cours sur la N118. Des déviations ont été mises en place pour sécuriser la circulation: aux Ulis, sur le plateau de Saclay", indique sur X la préfète de l'Essonne.

Un rassemblement est aussi en cours sur la RN12 à Houdan (Yvelines). Un poids lourd bloque l'une des deux voies, d'après le journal. Dans le Val-d'Oise, des opérations escargot sont prévues sur l'A15, la N184 et la N104. Des opérations sur les RN14 et RN20 sont également prévues. Si il n'a "jamais été question de bloquer la capitale", ni de "gêner les Français", il y aura bien des actions "dans tous les départements (...) entre aujourd'hui en mercredi", a assuré le président de la FNSEA Arnaud Rousseau au micro de France Info ce lundi matin.