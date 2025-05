Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 26 mai 2025, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Nouveau tirage Loto ce lundi. Deux millions d'euros sont en jeu. Trouverez-vous les résultats ?

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Incroyable mais vrai ! Demain, mardi 27 mai, le tirage Euromillions devrait susciter un certain engouement chez les joueurs. Et pour cause, après plusieurs semaines sans grand vainqueur, le jackpot atteint désormais les 202 millions d'euros. Une somme pour le moins séduisante qui ne manquera pas de motiver les amateurs de tirages de loterie à participer. À noter qu'il est déjà possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. Les participants ont jusqu'à 20h15 mardi pour valider leur(s) grille(s). Les résultats seront connus dans la soirée, vers 21h30-22 heures. Si personne ne parvient, une fois de plus, à trouver les résultats gagnants, près de 215 millions d'euros seront remis en jeu vendredi. La cagnotte pourra grossir ainsi jusqu'à atteindre la somme plafond de 250 millions d'euros. En espérant cette fois que, contrairement au 28 mars dernier, un Français remportera le jackpot ! Un Autrichien était en effet parvenu à décrocher le plus jackpot de l'histoire de l'Euromillions il y a de cela deux mois.