Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 27 mai 2025, 202 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. L'ambiance devrait être au rendez-vous ce soir. Le tirage Euromillions propose 202 millions d'euros. Trouverez-vous les résultats ?

Le tirage Euromillions de ce mardi 27 mai promet d'être riche en émotions. Depuis des semaines, la chance n'est pas aux rendez-vous et les tirages sans grand vainqueur s'enchaînent. De quoi ravir les joueurs du jour car ce soir, ce sont désormais 202 millions d'euros qui sont proposés aux participants. L'excitation devrait être à son comble au moment de l'annonce du résultat Euromillions. Celle-ci aura lieu vers 21h30-22 heures. Bien entendu, les résultats seront tous communiqués sur cette même page dans la foulée. Reste à savoir si la roue de la chance va tourner.

En attendant, libre à chacun de tenter sa chance. Comme pour chaque tirage Euromillions, les participants ont jusqu'à 20h15 le jour J pour valider leur(s) grille(s). Le principe du jeu est simple : il suffit de cocher cinq chiffres, compris entre 1 et 50, et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Il est également possible de cocher davantage de chiffres sur une même grille. Cela permet de maximiser ses chances de gagner. Néanmoins, le prix n'est pas le même. Plus on coche de chiffres ou de numéros étoile, plus le coût de la grille augmente. Des 2,50 euros de base, on peut facilement arriver à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros ! Et cela ne garantira en rien une victoire. Ainsi, la grille est vendue 7,50 euros avec un troisième numéro étoile, et 15 euros pour six chiffres et deux numéros étoile. Comptez 945 euros pour une grille cochée de neuf chiffres et trois numéros étoile. Gardons toutefois en tête qu'il existe plus de 139 millions de combinaisons à l'Euromillions et qu'il est très coûteux et absolument pas rentable de parier sur toutes !